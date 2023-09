Tropea, concerto al Santa Chiara con le musiche de “Il Cinema d’autore”

Prosegue il fitto calendario di appuntamenti redatto dall’associazione musicale “Armonie della Magna Grecia”, diretta dal maestro Emilio Aversano. Il prossimo appuntamento della stagione concertistica 2023, fissato per martedì 19 settembre alle ore 21,30 presso l’ex monastero di Santa Chiara, riguarderà l’esibizione dei maestri solisti dell’orchestra Filarmonica di “Radio Bucarest” Dorin Gliga (oboe), Pavel Ionescu (fagotto) e Lucio Grimaldi al pianoforte. Le musiche in scaletta sono concentrate sul tema “Il Cinema d’autore”, dal maestro Ennio Morricone a Nino Rota, da John Williams a Luis Bacalov e Astor Piazzolla. I brani che verranno eseguiti sono dunque: “Gabriel’s oboe” (tratto dal film “Mission”), “C’era una volta in America”, “Giù la testa”, “C’era una volta in West”; “Il Padrino”, “Otto e mezzo”, “Le notti di Cabiria”, “Il Gattopardo”; “Shindler’s List”; “Il Postino” e “Adios Nonino”.

