Stefanaconi, grande adesione per la prima edizione del “Vespa tour in rosa”

Grande successo di adesioni per la prima edizione del “Vespa tour in rosa”, organizzato dall’associazione “Vibo in rosa”, il Comitato di donne oncologiche impegnato in promozione di eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi. L’evento, svoltosi a Stefanaconi, «è stato una preziosa occasione per ricordare la centralità della prevenzione contro i tumori femminili. Uno “sciame” di vespe – hanno fatto sapere dall’organizzazione – ha colorato le vie di Stefanaconi, che ancora una volta si conferma un luogo-casa per la nostra associazione». Il passaggio per le vie del centro cittadino delle vespe e dei vespisti provenienti dai Vespa Club di tutta la Calabria, così come i momenti di intrattenimento durante i giochi di lentezza e di convivialità, con la consumazione del pranzo all’aperto, «ha permesso di instaurare un dialogo diretto e informale con la comunità in un evento originale che, grazie all’installazione della panchina rosa realizzata dai giovani del Servizio civile universale, lascia anche un segno tangibile e permanente sul territorio». A concorrere alla realizzazione della manifestazione, sono stati l’amministrazione comunale, la Proloco, i volontari del Servizio civile universale ed i volontari della chiesa di Pajeradi.

LEGGI ANCHE: Lotta ai tumori femminili, a Stefanaconi la prima edizione del “Vespa Tour in Rosa”

Comune di Stefanaconi: diverse le vicende di interesse per la Commissione di accesso agli atti

Comune di Stefanaconi: il prefetto dispone l’invio della Commissione di accesso agli atti

Comuni sciolti per mafia: resta il primato in Calabria e fa riflettere la situazione del Vibonese