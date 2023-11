“DiviNicotera”, torna la rassegna dedicata ai vini regionali

Dopo i successi delle precedenti edizioni torna “DiviNicotera”. L’evento si svolgerà, per il quarto anno consecutivo, domenica 19 novembre a Nicotera nella centralissima piazza Santa Caterina. A partire dalle ore 17 è prevista una rassegna delle case vinicole regionali con annessa degustazione di vini e prodotti enogastronomici che verranno offerti dalle aziende locali. Durante la serata la danza dei Giganti intratterrà i presenti. Ci sarà inoltre un revival degli anni 70’-80’-90’ con uno spettacolo di musica dal vivo e per chiudere in bellezza un dj set. L’evento è patrocinato dall’assessorato al turismo del Comune di Nicotera con la partecipazione dei commercianti e dei volontari comunali.

