Soriano Calabro, al Comune un incontro per discutere di storie del “doppio” femminicidio

“Ci sono storie che chiedono diritto di cittadinanza alla nostra coscienza. Storie obliterate dall’ombra di un dolore senza lividi che urlano dal fondo del cuore. Abbiamo deciso di accoglierne la narrazione affinché affiorino alla coscienza di tutti le vite di orfani per mano assassina”. E’ quanto fa sapere la Commissione delle pari opportunità del comune di Soriano Calabro che, in occasione della Giornata internazionale per la lotta contro la violenza di genere, martedì 28 novembre alle ore 18:30, all’interno della sala consiliare del Comune, discuterà di storie del “doppio” femminicidio. Dopo i saluti della presidente della Cpo, Angela Varì, interverranno nel dibattito “La voce oltre il buio – Storia di chi resta”, Elisabeth Rosanò, testimone; gli avvocati Giuseppe Di Renzo e Stefania Rombolà; don Danilo D’Alessandro, vicario episcopale, coordinati da Pino Vitaliano, scrittore e docente. Durante l’incontro ci sarà un accompagnamento musicale degli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Soriano Calabro.

