“The End”: arriva al cinema il film realizzato dall’istituto vibonese “Morelli-Colao”

Al cinema dal mese di gennaio. L’attesa è quasi finita per “The End”, la pellicola a cura della Dorado Pictures, interpretata dagli studenti dell’Istituto d’istruzione superiore “Morelli-Colao” di Vibo Valentia. Il film incentrato sulla tematica del bullismo, racconta la storia di Simone (Damiano Lauria), un ragazzo introverso del quarto liceo, preso di mira da anni per un leggero tic agli occhi dovuto a un problema di ataxofobia. Seppur geniale, la sua intraprendenza è soffocata dagli atti di quotidiano bullismo del compagno Vincenzo (Alessandro Orrei), detto il napoletano e della sua combriccola. Quando le violenze subite giungono ad un punto di non ritorno, la fragilità mentale di Simone determina qualcosa di inaspettato che cambia le regole del gioco. Inevitabili dunque i colpi di scena conditi da momenti di Spannung che elevano ai massimi livelli la tensione narrativa dello sceneggiato, diretto dal registra Luca Fortino che ha visto protagonisti, nella troupe di ripresa, gli studenti dell’indirizzo audiovisivo-multimediale del liceo artistico D. Colao e quelli del liceo classico M. Morelli.

LEGGI ANCHE: Serra, i ragazzi dell’Istituto Einaudi protagonisti sul set del film “Fuliggine”

I carbonai di Serra nel corto “Fuliggine” in concorso al Catania film festival