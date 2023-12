Parghelia, entra nel vivo il calendario degli appuntamenti natalizi

Dopo l’inaugurazione del “Magic globe” e della casetta di Babbo Natale, avvenuti il 19 dicembre in piazza Ruffa, con tantissimi bambini divertiti, entra nel vivo il programma natalizio varato dall’amministrazione comunale di Parghelia guidata dal sindaco Antonio Landro. Sono cinque gli altri eventi in calendario per la rassegna dal titolo “A Parghelia in Natale in allegria”. Per la vigilia di Natale, gli zampognari, dalle ore 15:00, allieteranno le vie di Parghelia e della frazione di Fitili, mentre dalle ore 15:30 tutti i bambini saranno in trepidante attesa in piazza Ruffa per l’arrivo di Babbo Natale che consegnerà i doni. La sala consiliare, giorno 26 dicembre dalle ore 18:00 apre invece le porte a tutta la cittadinanza per la tradizionale tombolata di Santo Stefano. Un altro pomeriggio dedicato ai più piccoli sarà poi quello del 29 dicembre quando la sala consiliare a partire dalle ore 18:00, verrà trasformata in sala cinema con la proiezione di alcune animazioni video. Giorno 5 gennaio, infine, sempre all’interno della sala consiliare alle ore 18:00, spazio ad un evento culturale con la presentazione del libro “Zungri e Zunculi” di Eugenio Sorrentino, presidente della Proloco di Zungri.

