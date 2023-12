Vibo Marina, la Pro loco inaugura il 2024 con il Concerto al santuario “Stella Maris”

In vista del Natale, il consiglio di amministrazione della Pro loco di Vibo Marina ha voluto augurare buone feste alla comunità, scuole, agenzie educative, associazioni, lavoratori dei servizi portuali-commerciali-turistici, imprese ittiche-agricole-industriali, equipaggi presenti in porto e nei pontili, crocieristi, crocieristi, operatori nei servizi pubblici essenziali e di emergenza. Un messaggio speciale viene indirizzato ai giovani rimasti in Calabria, ai fuorisede: «L’auspicio -continua il sodalizio- è che siano sempre attivi, che si realizzino i loro sogni in un lavoro dignitoso, nel costruire relazioni sane ed una nuova famiglia, nell’ impegno per contribuire ad una società migliore ove non si sia obbligati ad emigrare».

La Pro loco rimarca: «C’è anche un grande bisogno di giovani formati che si adoperino anche per la nostra importante comunità, per la tutela del bene comune e della dignità dell’uomo, per i servizi e le opere pubbliche mancanti, per uno sviluppo economico sostenibile». Un altro appello viene rivolto alla comunità: «L’invito è quello di voler partecipare alla vita delle associazioni presenti nel territorio, in particolare a quelle di volontariato e del terzo settore». Per la Pro loco è importante «essere generosi nell’offrire un po’ di tempo libero nell’impegno sociale e nel voler bene al proprio paese». Le iscrizioni alla Pro loco vi Vibo marina sono aperte. Intanto l’ente ha approvato il programma di iniziative per il 2024. Tra i primi appuntamenti: giovedì 4 gennaio 2024 alle ore 18.45 il tradizionale “Concerto per il nuovo anno e per la pace”, presso il Santuario Stella Maris” di Vibo Marina. Un evento d’inizio anno molto significativo, una serata da sempre molto attesa e da non perdere.

LEGGI ANCHE: I canti di Natale animano vie e piazze di Francavilla Angitola – Video

Dolci tipici, zampogne e la casa di Babbo Natale: Melicuccà apre la stagione delle feste -Video

A San Gregorio d’Ippona viaggio musicale alla scoperta delle tradizioni natalizie