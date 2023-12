I canti di Natale animano vie e piazze di Francavilla Angitola – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Canti di Natale animano le vie di Francavilla Angitola. Una tradizione che si è rinnova nei giorni che anticipano il 25 dicembre. Il gruppo, accompagnato dalla fisarmonica di Foca Fiumara, dalla chitarra di Sergio Tino e Vincenzo Tino, dal triangolo di Vincenzo Bilotta e dalla telecamera di Pino Pungitore, rallegrano le quiete “rughe” del paese intonando antiche melodie tradizionali. Le note del sodalizio canterino ricreano una magica atmosfera che giunge fin dentro le case, riscaldando gli animi. In occasione di ogni uscita, si raggiunge una piazza, un rione, un’area del paese. Si cerca di dare attenzione alle persone sole, specie ad anziani in case private, ai degenti della casa di riposo “Villa Amedeo”, al personale sanitario e agli assistenti della struttura gestita dalla famiglia Carchedi. I cantori e i suonatori ripercorrono le musiche di un tempo, i canti tradizionali come “Tu scendi dalle stelle”, “A Nascita Do Bambinuzzu”, e l’antico canto dialettale “Cantandu Bon Natali”, “Allestitevi Cari Amici”, “Nte Tiempi e Natali”, “Banbiniaju Banbiniaju”. Il gruppo è formato da Anita Aracri, Loredana Catanzaro, Concetta Ciliberti, Nuccia (Carmela) Preziuso, Teresa Anello con il marito Natale Giampà e Mario Bilotta. Soddisfazione è stata espressa dai promotori: «Siamo orgogliosi per il successo di queste iniziative che vengono accolte con entusiasmo dalla comunità. Oltre alla novena di Natale, altre iniziative si terranno in occasione del capodanno e il canto della Strina affinchè non vadano perdute tante belle tradizioni tramandateci dai nostri antenati». Il gruppo riproporrà il canto ben augurante della Strina nella notte tra San Silvestro e Capodanno 2023.

