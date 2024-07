A Francavilla Angitola tutto pronto per il premio Gente di mare: ecco i premiati della quarta edizione

Tutto pronto per la quarta edizione del premio Gente di Mare a Francavilla Angitola. Quest’anno saranno due le giornate: il 20 luglio prossimo a partire dalle ore 19:30 nella piazza centrale e domenica 21 nella naturalistica cornice di Contrada Olivara. Nella prima giornata – riporta una nota – con la scenografia a cura dello scultore Michele Zappino che esporrà diversi suoi lavori in bronzo, verranno premiati «la nota biologa Fulvia Gioffré che di recente ha pubblicato il volume “Calabria Nascosta” con Libritalia, un libro che si è accreditato da subito un grande successo a livello nazionale; l’imprenditore Pippo Callipo da tempo figura di primo piano nella sua costante ricerca al fine di unire la tradizione e le nuove sperimentazioni ponendo la Calabria al centro di una internazionalità del gusto del “tonno”, ma anche a livello di promozione turistica dando lavoro a centinaia di unità; il primario di Chirurgia oncologica dottore Vincenzo Greco, direttore sanitario della clinica Villa dei Gerani, che quest’anno, alla presenza della grande chirurgia nazionale, ha festeggiato i mille interventi al cancro del colon retto permettendo ai calabresi di trovare sul nostro territorio dove potersi curare con successo; al professor e maestro Giuseppe Farina che ha accreditato l’arte nazionale e internazionale in quella che è stata la Biennale di Monterosso Calabro e non ultimo restaurando per nomina diretta del Papa Benedetto XVI il Cristo Risorto di Pericle Fazzini nella sala Nervi in Vaticano; infine premio Gente di mare all’illustre studioso, ricercatore, antropologo professor Josè Luis Alonso Ponga per i suoi studi nel campo delle tradizioni, con particolare riferimento ai riti della Settimana Santa. La giornata del 20 luglio sarà impreziosita dalla presenza e contributo del tenore Amerigo Marino appena rientrato da un fantastico tour in America. I premi sono stati realizzati dall’orafo Michele Affidato per il contest nazionale e dallo scultore Michele Zappino per l’identità internazionale».

La seconda giornata di Gente di Mare, 21 luglio, come da tradizione avrà inizio a partire dalle 17:45 con la traversata di imbarcazioni scortate dalla Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina, che da Pizzo raggiungerà l’area di Colamaio 1, di fronte al Resort. A seguire il gruppo sommozzatori volontari della Protezione civile di Paola deporrà una corona di alloro per onorare i caduti del mare. Ci si sposterà in piazza San Francesco di Contrada Olivara a Francavilla per la celebrazione della Santa Messa officiata dal padre spirituale del Comitato scientifico Gente di Mare don Peppino Fiorillo e da don Giovanni Tozzo.

Il comitato che organizza il premio, con lo scopo di promuovere l’Angitolano, è composto da: Franco Torchia, Ciccillo La Torre, don Peppino Fiorillo, Michele Zappino, Pino Colloca, Amerigo Marino e Gianfranco Schiavone. Il servizio d’ordine delle due giornate sarà a cura della Protezione civile diretta da Franco Di Leo. In appendice alla manifestazione, giorno 29 luglio saranno premiati il cardiologo di fama internazionale Pasquale Nestico, fondatore della Filitalia, e il giornalista di Gazzetta del Sud e direttore della testata on line Zoom 24 Tonino Fortuna.