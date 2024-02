“Premio fedeltà al lavoro” nuovo riconoscimento per il titolare delle Cantine Benvenuto

Giovanni Celeste Benvenuto, titolare delle Cantine Benvenuto, importante realtà nel settore agricolo e vitivinicolo di Francavilla Angitola, situata nel Vibonese, è stato premiato a Catanzaro presso il Teatro Politeama di Catanzaro. Ha ricevuto il “Premio fedeltà al lavoro e al progresso economico” ed è stato riconosciuto come “esportatore benemerito” dalla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. «L’evento, giunto alla sua ventesima edizione, ha visto la partecipazione del presidente dell’Unione nazionale delle Camere di commercio italiane, Andrea Prete, e ha coinvolto numerose aziende di rilievo delle tre province calabresi: Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Il teatro era gremito per la cerimonia di premiazione», evidenziano i promotori. Pietro Falbo, presidente della Camera di Commercio, ha commentato: «L’impegno delle nostre imprese crea valore ed è un motore di progresso economico, civile e sociale per una terra laboriosa e generosa. L’ente camerale è fiero di riconoscere questo impegno, con la speranza che possa costituire un esempio per le giovani generazioni». Un premio prestigiosissimo che dà valore al costante lavoro che Giovanni Benvenuto e la sua famiglia impiegano in Cantine Benvenuto e allo Zibibbo, vino di punta dell’azienda che continua ad essere premiato con importanti riconoscimenti, oggi inserito pienamente nel paniere dei prodotti di qualità della provincia di Vibo Valentia.

