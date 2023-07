Cna Agroalimentare: Giovanni Benvenuto è stato nominato portavoce regionale

Giovanni Benvenuto

Un prestigioso riconoscimento è stato dato all’imprenditore Giovanni Celeste Benvenuto il quale è stato nominato portavoce regionale della Cna Agroalimentare. Il presidente territoriale della Cna Vibo, Antonino Cugliari, ha dichiarato che “la Cna fortemente impegnata a rappresentare al meglio le esigenze dei propri associati, ha voluto, anche nella nostra Provincia, valorizzare sempre più e meglio le imprese che operano nel comparto agroalimentare. L’agroalimentare, con la sua vasta gamma di prodotti che vanno dalla produzione di cibo alla trasformazione e distribuzione, rappresenta un settore chiave dell’economia italiana. La Cna ha riconosciuto l’importanza di supportare e promuovere le imprese agroalimentari, offrendo servizi di consulenza, formazione e rappresentanza a livello istituzionale; attraverso la sua presenza capillare sul territorio e la sua vasta rete di associazioni provinciali e regionali, la CNA lavora per favorire lo sviluppo e la competitività delle imprese agroalimentari, garantendo loro un supporto concreto e mirato. La nomina di Benvenuto è il risultato dei suoi meriti distintivi nel comparto, nella tutela e valorizzazione dell’enologia nel Vibonese e del recupero di antiche tradizioni come quella dello zibibbo, con risonanza in territori sia a livello nazionale che internazionale, nonché del suo impegno instancabile nel promuovere l’idea mutualistica e di cooperazione tra le imprese. Nel corso degli anni ha dimostrato una profonda conoscenza e una grande passione per le dinamiche che caratterizzano l’assetto agroalimentare e le necessità del momento. Attraverso iniziative innovative e strategiche, si è dedicato alla tutela e alla valorizzazione dello zibibbo, un vitigno di grande importanza per il nostro territorio. Il suo impegno ha contribuito a promuovere la qualità e l’eccellenza dei prodotti derivati dallo zibibbo, posizionando il nostro territorio come un punto di riferimento per gli amanti del vino e della tradizione enogastronomica”. E ancora, il presidente territoriale della Cna Vibo, Antonino Cugliari, ha aggiunto: “La nomina come portavoce regionale della Cna è quindi un riconoscimento dei suoi meriti nel settore agroalimentare, della sua dedizione alla tutela del comparto vitivinicolo e della sua costante promozione di una mentalità di collaborazione e cooperazione tra le imprese. La sua leadership rappresenta un valore aggiunto per la Cna e per le imprese che essa rappresenta, fornendo una voce autorevole e competente per affrontare le sfide e cogliere le opportunità nel settore. La Cna di Vibo felice per la nomina, è sicura che il collega Giovanni Benvenuto saprà rappresentare al meglio il comparto agroalimentare della nostra regione che da sempre ha una tradizione di prodotti eccellenti rinomati in tutto il mondo”.

