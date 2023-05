Vini, Cantine Benvenuto medaglia d’argento al Concours Mondial de Bruxelles

L'azienda di Francavilla Angitola conquista l'importante riconoscimento per il secondo anno consecutivo. «Una spinta a fare sempre meglio»

Si è appena conclusa la trentesima edizione del Concours Mondial de Bruxelles e il “Mare Bianco 2022” di Cantine Benvenuto ha conquistato per il secondo anno consecutivo la medaglia d’argento. Dopo l’edizione dell’anno scorso che si è tenuta a Rende, in Calabria, quest’anno il concorso si è svolto in Croazia, a Poreč-Parenzo. Oltre trecento i giudici, provenienti da 54 Paesi di tutto il mondo, che hanno potuto degustare e valutare circa 7mila vini provenienti da 40 nazioni.

«Siamo orgogliosi e pieni di gioia per questo ennesimo riconoscimento che premia il nostro lavoro e la nostra azienda», queste le parole di Giovanni Celeste Benvenuto, titolare di Cantine Benvenuto di Francavilla Angitola. «Il nostro “Mare” è un vino fermo di 13% vol, Calabria IGT, di vitigni Malvasia 60% e Zibibbo 40%. Dopo il riconoscimento del prestigioso The New York Times e della rivista Decanter, la medaglia d’argento del Concours Mondial de Bruxelles ci stimola ancora di più ad andare avanti nel nostro lavoro, fatto di tanti sacrifici e tante soddisfazioni».

La rivista britannica Decanter – tra le principali testate di riferimento del settore con una media mensile di 2,2 milioni di utenti nel mondo – lo scorso aprile aveva inserito lo Zibibbo di Cantine Benvenuto tra i venti migliori bianchi d’Italia. Al Concours Mondial de Bruxelles di quest’anno il “Mare Bianco 2022” di Cantine Benvenuto è l’unico vino della Costa degli Dei ad aver ricevuto una medaglia.

