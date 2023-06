Vini, lo zibibbo prodotto nel Vibonese dalle Cantine Benvenuto premiato in Puglia

Giovanni Celeste Benvenuto

Lo zibibbo di Cantine Benvenuto, zibibbo 100% 2022, conquista alla 18a edizione di Radici del Sud il primo posto della Giuria nazionale, nel Gruppo misto vini bianchi, in una selezione di 140 aziende provenienti da 8 regioni d’Italia. L’edizione 2023 si è tenuta anche quest’anno nel castello normanno-svevo di Sannicandro di Bari, in Puglia. L’azienda di Francavilla Angitola (Vibo Valentia) è stata accolta e apprezzata dagli esperti del settore: enologi, sommelier, giornalisti specializzati e buyers, che hanno riconosciuto la qualità dei vini di Cantine Benvenuto e il buon lavoro svolto dal giovane viticoltore Giovanni Celeste Benvenuto, che nel vibonese ha saputo valorizzare lo Zibibbo di Pizzo. Nei giorni scorsi esperti del mondo vino, presenti a Radici del Sud, hanno visitato alcuni territori della provincia di Vibo Valentia, facendo tappa a Cantine Benvenuto. Con Giovanni, titolare dell’azienda, hanno realizzato un tour, visitando il lago Angitola nel Parco Regionale delle Serre, i vigneti e la cantina, pranzo sotto le querce con degustazione di prodotti del territorio e vini, visita alla chiesa di Piedigrotta a Pizzo. Infine, il tartufo di Pizzo nel bellissimo centro storico della cittadina. «Cantine Benvenuto – si legge in una nota della realtà produttiva- è soddisfatta per questo risultato, riconoscimento che si unisce ai tanti premi ottenuti in anni di lavoro e sacrifici. L’azienda continua nel suo impegno ad investire nel territorio, dove lo zibibbo cresce e conquista ottimi risultati».

