Il Francavilla Angitola in vetta alla classifica, la soddisfazione di mister Pungitore

Il Francavilla Angitola domina il campionato giovanissimi under 15 provinciale. Una piccola realtà nata nel 2018 che nel giro di pochi anni è cresciuta. Un risultato che entusiasma il responsabile della scuola calcio mister Pino Pungitore: “Una squadra formata appena sei anni fa – spiega – che ora si appresta a vincere il campionato. Un traguardo -prosegue mister Pungitore – che per Francavilla sarebbe qualcosa di davvero di unico. Manca infatti solo un punto che potrebbe arrivare domenica in casa contro il Pizzo per aggiudicarsi il titolo con cinque giornate di anticipo. Sarebbe qualcosa di clamoroso se si pensa che all’inizio nessuno credeva o immaginava un risultato del genere”, conclude.