Francavilla Angitola, inaugurata la nuova area fitness all’interno del Centro sportivo

Giornata speciale quella andata in scena al Centro sportivo di Francavilla Angitola in occasione dell’inaugurazione dell’area fitness. Il Tennis Club Filadelfia Sport ha intrattenuto nell’occasione il numeroso pubblico presente con un torneo di esibizione della Scuola tennis del circolo stesso. A trionfare è stato Lorenzo Mazzotta Lorenzo (11 anni) che ha battuto in una finale al cardiopalma il compagno Edoardo Ursetta (10 anni) per 6 giochi a 3. L’evento ha visto la partecipazione, in veste di esperta di fitness, di Miss universo 2023, Sara Suriano che si è esibita in una serie di dimostrazioni tecnico-pratiche sugli attrezzi da inaugurare. Oltre al tennis e al fitness c’è stata anche l’esibizione di calcio a 5 che ha visto confrontarsi la squadra casalinga di mister Conidi “Futsal Francavilla” under19 con una delegazione della “Futsal Filadelfia”, pari età. Hanno presenziato all’evento tutte le istituzioni del territorio con in prima fila il sindaco Giuseppe Pizzonia e tutti i rappresentanti della maggioranza al completo. Soddisfatti i membri del direttivo del Circolo tennistico Fs che da circa un anno svolgono proficuamente la maggior parte delle attività sportive presso lo stesso centro sportivo. Per l’occasione hanno omaggiato il pubblico con una dimostrazione di mini-tennis.

