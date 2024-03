Tennis, continua il percorso di crescita del club di Filadelfia

Continua il percorso di crescita del Tennis club di Filadelfia. Grandi soddisfazioni nella tappa “London” del Campionato Fitp delle provincie Catanzaro-Vibo Valentia-Crotone per il Circolo tennis Filadelfia Sport. La categoria “Red” (5/6/7 anni) a Lamezia Terme ha visto protagonista alla prima esperienza il piccolo Vincenzo Furciniti che, nonostante i timori iniziali, è riuscito ad esprimere un buon gioco e una buona tecnica di base. Per gli “Orange”, in campo Edoardo Ursetta, Leonardo Tahir, Kevin Caruso e l’esordiente Damiano Anello. In ripresa da un infortunio Ursetta non è riuscito ad esprimere il suo miglior tennis. Sfortunato Tahir che nonostante una vittoria non ha raggiunto la qualifica per un solo punto alla fase finale. Ottimi i progressi di Caruso e del debuttante Anello. A Cirò Marina, per la categoria “Super orange”, Lorenzo Mazzotta, dopo 5 vittorie consecutive e 8 ore di torneo, ha ceduto in semifinale contro il campione del Torneo.

Il risultato più alto di giornata è giunto da Cortale. L’allievo Ferruccio Calvieri è riuscito a dominare in tutte le fasi di torneo. Unica nota stonata di giornata è la delusione delle piccole atlete Francesca Bilotta e Aurora Cleofe Campisano che non hanno potuto partecipare alla loro categoria per mancanza di avversarie. Si dichiarano ampiamente soddisfatti i componenti del direttivo del Circolo, nelle figure del presidente Massimiliano Anello e del direttore sportivo Sara Guadalupi, che oltre all’aspetto organizzativo curano anche l’aspetto di formazione degli atleti. «Un progetto – sottolinea il sodalizio – iniziato indubbiamente da poco quello della Scuola tennis del Circolo Tennis Filadelfia Sport, ma che inizia a dare risultati soddisfacenti e incoraggianti, merito della caparbietà, della volontà e della lungimiranza che contraddistinguono la proposta sportiva».

