Atletica, bella affermazione della “Conoscere Ionadi” al cross di Curinga

Prosegue la proficua attività agonistica della società podistica vibonese “Conoscere Jonadi”. Il sodalizio sportivo, presieduto dall’attivo Antonio Rossi, nei giorni scorsi si è cimentato con ottimi risultati alla prima prova regionale individuale di cross, categorie Esordienti e Ragazzi, svoltasi nello scenario della Marina di Curinga. Nella stessa località si è svolta anche la terza prova regionale individuale per la categoria Master della “Calabria cross”. La “Conoscere Jonadi” ha partecipato alle varie competizioni agonistiche con cinque suoi atleti, ottenendo due terzi posti con Rosario Tropea e Concetta Valente, due quarti posti con Concetta Mangialavori e Cristina Contartese e un sesto posto con Flavio Franza. Un risultato di assoluto rilievo, che ripaga gli enormi sacrifici di una società costretta a lavorare con i suoi atleti su un territorio, come quello della provincia di Vibo Valentia, ancora oggi del tutto sprovvisto di impianti adeguati a praticare questa avvincente disciplina sportiva. Da qui la palpabile soddisfazione del presidente Rossi. «Come prima uscita – afferma al riguardo la guida della società podistica con sede a Jonadi- non ci possiamo certo lamentare, viste anche le società di assoluto rilievo presenti e scese in campo alla prova regionale individuale di Curinga. Per quanto ci riguarda, continueremo a lavorare con la passione e l’impegno di sempre, affinché il podismo si sviluppi sempre di più nel Vibonese, nonostante l’assenza di piste di atletica sul territorio».

