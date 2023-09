Il “Benvenuto Orange Zibibbo 2022” conquista i “Tre Bicchieri” della guida Gambero Rosso

Ancora una volta un importante riconoscimento per lo Zibibbo di Benvenuto. Il “Benvenuto Orange Zibibbo 2022” delle Cantine Benvenuto di Francavilla Angitola ha ottenuto i Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento assegnato dalla guida Vini d’Italia di Gambero Rosso. Questo è un vino che nasce da uve allevate, in regime biologico, su suoli di matrice granitica, ricchi in ferro e minerali. Macerato, prodotto senza alcuna correzione o aggiunta di additivi, è un vino ricco e ben articolato, capace di sorprendere sia al naso che al palato. Grazie al forte impegno di Giovanni Celeste Benvenuto e di tutta la sua famiglia, Cantine Benvenuto continua a far parlare in positivo la Calabria, con un crescendo lavoro sul territorio dell’Angitola che è stato messo in evidenza in più occasioni da autorevoli testate e guide nazionali e internazionali.

