Com’è cambiata l’alimentazione dopo la scoperta dell’America: lo mostra uno show-cooking a Soriano

Prosegue la serie di appuntamenti estivi programmati dal Polo museale di Soriano Calabro. Un calendario ricco di eventi, iniziato già qualche settimana fa, volto a valorizzare il territorio nella sua arte, nella sua cultura e nelle sue tradizioni. Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 15 luglio alle ore 19, un evento che abbraccia storia, cucina e tradizione anche con la degustazione di sapori i quali, più che di innovazione, hanno il gusto delle origini e della storia. L’evento dal titolo La Cucina della tradizione – tra Medioevo ed età moderna, vedrà diversi ospiti e sarà incentrato sul cambiamento culinario a cavallo tra il medioevo appunto e l’età moderna.

Lo show-cooking con Francesco Messina

Ad aprire l’incontro, moderato e coordinato dalla direttrice del Polo museale Mariangela Preta, sarà il sindaco Antonino De Nardo per i saluti istituzionali, a seguire è previsto l’intervento del presidente del Gal Terre Vibonesi, Vitaliano Papillo. A dimostrazione del cambiamento culinario, ci sarà uno show-cooking condotto da Francesco Messina, conosciuto sui social come T’Appatumi, che cuocerà diversi alimenti per far capire il passaggio dall’alimentazione del Medioevo a quella dell’età moderna. Il tutto grazie ai prodotti tipici che saranno messi a disposizione dal già menzionato Gal Terre Vibonesi. Successivamente sarà la direttrice Mariangela Preta a spiegare come è cambiata la tavola tra prima e dopo la scoperta dell’America.