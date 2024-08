Successo per la Notte bianca di Sant’Onofrio: in tanti all’evento che ha tenuto il paese sveglio fino all’alba

Soddisfatto il comitato promotore: «Abbiamo lavorato incessantemente per oltre due mesi per regalare un sano momento di aggregazione alla nostra comunità che, nei mesi estivi, accoglie tante famiglie di emigrati. È stata una serata eccezionale»

La tradizione che incontra l’innovazione, l’antica sapienza che accoglie l’allegra spensieratezza della gioventù, i valori tramandati da sempre che diventano il collante che unisce le diverse generazioni del paese. Sono stati questi i fili conduttori che hanno dato vita, con enorme successo, alla settima edizione della “Notte Bianca 2024” di Sant’Onofrio, un evento tra i più apprezzati del territorio vibonese, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone che hanno gremito la piazza e i punti principali del paese come non avveniva da tempo.

Il Comitato Civico Promotore, composto da un centinaio di giovani e meno giovani uniti in un vero e proprio “abbraccio generazionale”, è riuscito a dare vita ad una manifestazione ricca di tante iniziative che hanno coniugato storia, cultura, divertimento e sapori enogastronomici, valorizzando i rioni storici di “Casalvecchio”, “Cuntura”, “Calvario- Cerasolo” e naturalmente il cuore pulsante del paese, la “Piazza”.

«Abbiamo lavorato incessantemente per oltre due mesi per regalare un sano momento di aggregazione alla nostra comunità che, nei mesi estivi, accoglie tante famiglie di emigrati. È stata una serata eccezionale, con la presenza in paese di migliaia di persone che si sono divertite fino alle prime luci dell’alba. Un ringraziamento particolare al sindaco Nino Pezzo, al consigliere delegato Antonio Mazza e a tutta l’amministrazione comunale che ha patrocinato l’iniziativa offrendo il concerto del Gruppo etno-popolare, alle forze armate che hanno garantito l’ordine pubblico, a don Franco che sempre ci sostiene, a tutti gli sponsor per i servizi ed i prodotti offerti, che ci hanno permesso di organizzare il tutto con una spesa esigua, e a tutta la cittadinanza che ha partecipato con entusiasmo», commenta il Comitato Civico Promotore.

Diverse le iniziative messe in atto: la sfilata delle auto d’epoca, la “Salsicciona” con la degustazione gratuita di una salsiccia da record di oltre cento metri, la mostra fotografica “Partirono i Bastimenti” dedicata all’emigrazione sant’onofrese in Argentina, le rappresentazioni teatrali “U mulinaru” e la “Serenata”, lo spettacolo itinerante della banda musicale “Città di Curinga” e della banda “Kaos 4×4”. E, ancora, spettacoli di musica classica e leggera, esibizioni di giganti e tamburi, trampolieri e giocolieri, intrattenimenti con giochi di magia e del fuoco, balli latino americani. Il tutto accompagnato, nei caratteristici punti ristoro allestiti nei diversi rioni, da degustazioni gratuite di prodotti tipici quali salumi e formaggi, peperoni e fagioli, liquori e cantuccini, gelati e cornetti.

«Al di là del successo dell’evento, che senza dubbio ci ha molto gratificati, siamo particolarmente soddisfatti dell’entusiasmo e dell’impegno profusi da tutti i membri del comitato. Questo dimostra che quando una comunità è sana e unita, la collaborazione non può che portare valore e beneficio all’intero paese», conclude il Comitato Civico Promotore.