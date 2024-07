Zaccanopoli, al via il cartellone degli eventi estivi tra condivisione, cultura e divertimento

Tra gli appuntamenti pensati per tutte le età anche sport, musica, osservazioni astronomiche e sagre tradizionali. Le giornate del 4 e del 5 agosto saranno invece dedicate ai festeggiamenti in onore della Madonna della neve

Il Comune di Zaccanopoli è pronto a dar via agli eventi che caratterizzeranno l’estate 2024 e ha reso noto un calendario ricco di iniziative che spazieranno dalla cultura allo sport, dal cinema all’astronomia, dalla musica alle sagre tradizionali. Un programma che privilegierà momenti di condivisione, svago e divertimento, tanto per gli adulti quanto per i più piccoli.

“La bella estate Zaccanopolese” comincerà il 31 luglio con la presentazione del libro “Terra acqua e fuoco: il bene il bello ed il vero“ di Pantaleone Rombolà e chiuderà il sipario il prossimo 20 agosto sulle note del canto popolare italiano.

Gli eventi sono stati tutti pensati ed organizzati dall’amministrazione comunale che, in collaborazione con il servizio civile, la Pro loco e diverse realtà locali, ha voluto cosi rafforzare la dimensione della comunità ed un forte senso di appartenenza alla stessa e, al tempo stesso, attrarre i turisti che potranno vivere esperienze nuove, legate alle tradizioni e alla scoperta delle bellezze del posto.

Tra i vari appuntamenti, infatti, anche la Sagra del tartufo il 2 agosto, quella della pecora prevista per il 13 e la festa dell’emigrante fissata per giorno 17. Due giornate intere, quelle del 4 e 5 agosto, saranno dedicate invece ai festeggiamenti in onore della Madonna della neve, per poi trascorrere le serate del 6 e del 12 con gli occhi al cielo, con il “Cinema sotto le stelle” prima e le osservazioni astronomiche poi.

Importanti anche gli appuntamenti dedicati allo sport e previsti per l’11 e per il 19 agosto. «Sarà un’estate vivace e frizzante – spiega il sindaco Maria Budriesi – e garantirà numerosi eventi, di diverso genere ed adatti a qualsiasi pubblico, che contribuiranno ad ospitare sul territorio anche tanta gente proveniente da fuori provincia e a rafforzare la nostra comunità, nel pieno spirito di condivisione e collaborazione».