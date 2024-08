Vibo, dai balli cubani alle tarantelle fino al ritorno di Vicoli diVini: ecco il cartellone degli eventi estivi approvato dalla Giunta

Il calendario è stato approvato oggi con apposita delibera, 25 gli appuntamenti a cui se ne aggiungeranno altri in itinere. Il sindaco Romeo: «In poco tempo abbiamo lavorato per garantire belle giornate a cittadini e turisti»

La Giunta comunale di Vibo Valentia, guidata dal sindaco Enzo Romeo, ha approvato questa mattina, con apposita delibera, il cartellone degli eventi estivi 2024. «Malgrado la scarsità di risorse a nostra disposizione – afferma il primo cittadino – ci siamo profondamente impegnati per far sì che si potesse realizzare un calendario comunque ricco di eventi, alcuni dei quali di particolare rilevanza, che potesse riscontrare il gusto di tutti. Ritengo che, sebbene la nostra attività sia concentrata in questa fase su tematiche di primaria importanza come l’emergenza idrica, non si debba comunque trascurare quell’aspetto della socialità che consente ai cittadini vibonesi ed ai vacanzieri di trascorrere delle belle giornate estive nel nostro meraviglioso territorio».

Soddisfazione espressa anche da Stefano Soriano: «Da assessore al Turismo – dichiara – mi sono subito attivato, insieme agli uffici, per recuperare quei fondi della legge regionale n.13 che vedevano Vibo esclusa dal finanziamento. Grazie ad un intenso lavoro stiamo riuscendo a rimettere il Comune nella giusta direzione, a cominciare dalle opportunità economiche offerte nel campo del turismo. Ed il cartellone estivo, che oggi lanciamo ma che verrà ulteriormente integrato nei prossimi giorni con nuovi eventi, ne è la dimostrazione».

«Il nostro impegno – commenta, dal canto suo, il consigliere delegato agli Spettacoli, Francesco Colelli – è quello di garantire delle giornate di svago a tutti, con iniziative che verranno realizzate nel capoluogo ed in tutti i quartieri. Malgrado lo scarso tempo a nostra disposizione, appena un mese dall’insediamento, abbiamo avviato subito le interlocuzioni con tutte le forze sane della nostra società, associazioni, promoter, ed abbiamo messo insieme oltre 25 appuntamenti».

Spazio dunque alle mascotte per i bambini, con quattro tappe, e poi altre quattro date di balli cubani, il cinema all’aperto, la musica con Studio 54 e il ritorno del Vibo Tarantella Festival, gli spettacoli teatrali, la giornata dello sport, le serate di approfondimento e dibattito, gli show, il Canta Vibo, concerti, e soprattutto il grande ritorno di Vicoli diVini, uno degli eventi più apprezzati non solo a livello provinciale e sul quale sin da subito la nuova amministrazione ha voluto puntare affinché tornasse ad essere patrimonio di tutti i vibonesi.

Per ragioni organizzative, il luogo esatto di svolgimento degli eventi (via/piazza) ed il relativo orario verranno comunicati successivamente, ed in ogni caso l’ente – tramite i propri canali social – pubblicherà settimanalmente il programma dettagliato. Di seguito il cartellone approvato dalla Giunta oggi.