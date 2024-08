Arriva il Serra Comics & Co 2024: due giornate tra mostre, ospiti e tanto divertimento

A Serra San Bruno l’11 e il 12 agosto appuntamento con Serra Comics & Co 2024, il primo Comics festival gratuito nelle Serre calabresi, due giornate tra cultura e divertimento che riuniranno appassionati di fumetti, libri, giochi, cosplay, musica e arte. L’appuntamento è sul Corso Umberto I, a partire dalle ore 10 e fino a tarda notte, con orario continuato in entrambe le giornate. Tre le mostre: a Palazzo Chimirri appuntamento con “Io e (il) Mostro” (Fabbri Editori) di Roberta Guzzardi con tavole originali (ed inedite) e “Giallo China” con tavole originali ed illustrazioni; “Tra Natura, Storia e Fantasia: Avventure a Fumetti nel Parco Naturale Regionale delle Serre” si terrà invece nella Foresteria del Parco.

Tra i tanti ospiti se ne segnalano Roberta Guzzardi e Vincenzo Filosa. Guizzardi è una psicoterapeuta e illustratrice di fama internazionale, autrice del fumetto “lo e (il) Mostro. Storie di dubbi, paure, amore e altre mostruosità. Quella parte di noi difficile da accettare, ma che nasconde saggezza e ispirazione per affrontare la vita” (2021): un’opera che esplora le emozioni, i temi psicologici ed esistenziali, affrontando le paure e le emozioni attraverso l’arte e il fumetto. Pubblicato in Italia nel 2021 per Fabbri Editori ha avuto un grande successo internazionale, ed è stato pubblicato anche in Cina e Taiwan. Il 12 agosto a Palazzo Chimirri vi sarà la presentazione del libro, meet &greet e intervista.

Vincenzo Filosa è un illustre fumettista e traduttore di grandi maestri del manga che ha dedicato la sua vita all’arte del fumetto. È rinomato per le sue traduzioni di grandi maestri del manga e del fumetto anglosassone, tra cui: Shigeru Mizuki, Adrian Tomine, Yoshiharu Tsuge, Yoshihiro Tatsumi, Jiro Taniguchi, Tadao Tsuge. Negli ultimi anni ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il premio Micheluzzi al Comicon di Napoli e il Gran Guinigi al Lucca Comics. Sempre giorno 12 a Palazzo Chimirri, alle ore 15, si terrà il meet&greet e l’intervista.

Immancabile poi il Cosplay Contest con tre giudici vincitori di contest nazionali: Angela Palaia vincitrice del Lucca Comics 2011; @novareey vincitrice del Cosenza Comics 2024 e finalista della Cosplay Italian Cup 2024; Giuseppe Deni Vincitore del Premio Dianora 2023 (miglior giovane artista calabrese) e vincitore del Contest artistico di Amantea Comics 2023. In basso il programma completo della due giorni.