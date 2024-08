Ti porto un libro, a Vibo Marina secondo appuntamento con la rassegna organizzata dalla Pro loco

Continuano gli appuntamenti programmati dalla Pro Loco per tutto il periodo estivo sulla banchina Fiume del porto, da considerarsi – è scritto in una nota «”la piazza di Vibo Marina”, un’ambiente straordinario tra mare e collina ove, soprattutto a sera, il tempo sembra fermarsi sull’antica baia di Santa Venere, un luogo unico da conoscere che può donare benessere e piacere». In questo luogo, da luglio a settembre, sono ben undici gli appuntamenti organizzati dalla Pro Loco tra cui l’importante Punto Informazione in area portuale e gli Eventi d’ intrattenimento socio-culturali, in collaborazione con l’Istituto Vespucci di Vibo Marina e dell’Autorità portuale: «Un impegno del volontariato dei soci per promuovere le potenzialità di un singolare paese-porto nella cui valenza bisogna puntare insieme ai servizi mancanti, creare momenti di accoglienza e sano svago per i cittadini ed i tanti ospiti della nostra cittadina giunti via terra e via mare».

In questo contesto, venerdì 9 agosto alle ore 21.30 nel retrobanchina Fiume (vicino la Capitaneria di Porto) vi è il secondo appuntamento della IV Rassegna 2024 “Ti porto un libro” incontro con l’autore, con posti a sedere ed intervalli musicali, inserito anche nel programma estivo dell’Amministrazione comunale e negli eventi civili per la Festa in onore della Patrona di Vibo Marina.

Questa volta sarà presentato il libro “Lettera d’amore al di là del mare” di Michela Cimmino. Un libro che parte dalla storia di Nina, giovane insegnante calabrese assegnata all’Isola di Ponza ove scopre la bellezza del mare e del vento del Tirreno che la porta ad una singolare scoperta; ricama quindi un filo comune tra diverse esperienze europee che i casi della vita portano a sublimare in un angolo di Calabria, nel piccolo paese di Acquappesa, in provincia di Cosenza. Da qui e per qui si muove la penna dell’autrice nel raccontare la storia di Leo e Agathe, storia d’amore intensa, e autentica, delicatamente tratteggiata e restituita ai lettori negli stessi tratti emotivi con cui l’autrice l’ha riscoperta, in un caleidoscopico universo di incontri, di volti, di laiche preghiere e di malinconici sorrisi.

Michela Cimmino dialogherà con l’autrice Fiorella Migliarese, psicologa-psicoterapeuta, attenta lettrice e socio della nostra Pro Loco, che ha anche la finalità di promuovere anche l’educazione continua, la legalità , la lettura. L’appuntamento è dunque per venerdì sera ore 21.30 alla banchina Fiume del porto di Vibo Marina.