Mileto, al via la Festa dei Popoli 2024 con il Tomis Quartet di Bucarest

Il messaggio della comunità rumena per l’evento di oggi: «Grazie per il calore e la generosità con cui ci avete accolti nel vostro meraviglioso Paese»

Conto alla rovescia a Mileto per la Festa dei Popoli 2024. La manifestazione è in programma quest’oggi 12 agosto nella centrale piazza Italia. Nell’occasione, a partire dalle ore 22 ad esibirsi e a proporre il proprio repertorio di musica rumena e internazionale sarà il Tomis Quartet, gruppo proveniente direttamente da Bucarest. L’iniziativa, promossa con il contributo dell’amministrazione comunale e in sinergia con le associazioni Acuarinto e Cometa Ets e alcune realtà produttive territoriali, rientra nell’ambito del processo di conoscenza e dialogo tra culture e nazioni diverse intrapreso dal Ministero dell’Interno. Tra l’altro è pienamente in sintonia con le caratteristiche di un territorio che da decenni ospita una numerosa rappresentanza di cittadini rumeni, del tutto integrata con la popolazione del luogo. Queste prerogative di accoglienza sono anche attestate dal fatto che la città di Mileto, oltre ad essere sede della più antica diocesi di rito latino del meridione d’Italia, ospita tra le sue mura l’unica moschea della provincia di Vibo Valentia.

In occasione della Festa dei Popoli di questa sera, dalla comunità rumena giunge l’invito «a cuore aperto ai cari amici italiani a parteciparvi. Desideriamo trasmettervi i nostri più sinceri ringraziamenti – si legge tra l’altro nel messaggio – per il calore e la generosità con cui ci avete accolto nel vostro meraviglioso Paese. Siamo stati accolti con disponibilità e gentilezza. Apprezziamo molto il sostegno che ci date, sia che si tratti di aiuto, o semplicemente di amicizia e gentilezza nella vita di tutti i giorni. L’Italia – si aggiunge – è diventata la nostra seconda casa e grazie a voi abbiamo potuto preservare le nostre tradizioni e la nostra cultura imparando ad apprezzare e ad abbracciare i valori e i costumi italiani. Siamo orgogliosi di contribuire alla vostra comunità, collaborare in vari campi e essere coinvolti nella vita sociale e culturale del Paese».