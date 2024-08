Vibo Marina sorprende anche Rosa Chemical: «Dio mio, ma quanti siete?». Migliaia di persone per Una notte da sogno – VIDEO

Folla di fan e pubblico al concerto sul lungomare Colombo

Ha mantenuto le promesse: è stata davvero una “Notte da sogno” quella che ieri sera ha animato Vibo Marina. Oltre 20mila persone hanno partecipato all’evento promosso dalla Top Event. Momento clou il concerto di Rosa Chemical, che si è esibito sul palco allestito davanti alla Capitaneria di porto. «Oh mio Dio… ma quanti siete? – ha esordito l’interprete di Made in Italy, tormentone di Sanremo 2023 -. Penso che questa sia la data del mio tour con più gente. Siete tantissimi», ha concluso e ha cominciato il suo concerto. E in effetti di gente ieri sera a Vibo Marina ce n’era davvero tanta. Ben oltre ogni rosea aspettativa. «Sfida vinta», dice entusiasta l’organizzatore della kermesse Gianni Patania che spiega: «Il nostro intento era quello di far divertire il pubblico e al contempo fare riscoprire le bellezze della frazione costiera, dal porto al lungomare fino ai palazzi storici illuminati con un suggestivo gioco di luci. Ce l’abbiamo fatta». Soddisfatto della riuscita dell’evento anche il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, che ha raggiunto il palco per un saluto alla folla presente.

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Un momento della serata

A fare da scenografia ai diversi concerti e alle performance artistiche che hanno scandito la serata sino a notte fonda, c’erano, infatti, i palazzi storici illuminati da suggestivi giochi di luci che rendevano l’intero contesto estremamente affascinante. Mentre dal palco riecheggiavano le note delle canzoni di Rosa Chemical, che per oltre un’ora hanno infiammato il pubblico di giovanissimi, tra i fan l’entusiasmo era palpabile. «Sono di Milano, in vacanza in Calabria – ha sottolineato una ragazza ai nostri microfoni -. Siamo qui da due ore per potere vedere da vicino il nostro idolo». Ma a ballare e cantare non c’erano soltanto turisti che hanno avuto la fortuna di soggiornare in concomitanza della kermesse, ma anche spettatori venuti appositamente da fuori regione per assistere al concerto.

Sul lungomare Cristoforo Colombo si sono esibiti anche i Faber Quartet e Max Gazzaruso. Suggestiva poi la performance delle Water ball, un gruppo di artisti di Spoleto che all’interno di alcune sfere trasparenti hanno danzato sul mare. Lo spettacolo è stato preceduto da una street band che a bordo del Caicco Pallas ha suonato dal mare. Ma il divertimento non è finito con il concerto di Rosa Chemical: al termine è iniziato il Disco Club Paradiso, con il deejay Emilio Farfaglia che ha fatto ballare migliaia di persone fino all’alba.