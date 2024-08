Vibo Marina si prepara a Una notte da sogno: stasera la kermesse musicale con l’esibizione di Rosa Chemical

E notte da sogno sia. Questa sera, giovedì 22 agosto, Vibo Marina ospiterà l’evento clou dell’estate 2024: una grande kermesse musicale e artistica – Una notte da sogno – che animerà la frazione marina del capoluogo vibonese dalla sera fino alle ore piccole del giorno dopo. Un appuntamento curato dalla Top Event, che vedrà esibirsi artisti e cantanti sui diversi palchi allestiti per l’occasione. L’attesissimo concerto di Rosa Chemical completerà il quadro musicale, il tutto in una scenografia curata nei minimi dettagli che vedrà illuminati con particolari giochi di luci gli edifici storici.

«Si tratta di un progetto con un’identità ben precisa: esaltare le bellezze di Vibo Marina, quindi il porto, il lungomare e i suoi edifici storici – ha dichiarato recentemente Giovanni Patania della Top Event, in occasione della presentazione alla stampa dell’iniziativa -. Dare continuità a questi eventi per attrarre i flussi turistici è fondamentale. La riqualificazione e il rilancio di Vibo Marina passano anche attraverso la musica e il divertimento. Ed è ciò che offriremo a chi parteciperà a Una notte da sogno. Anche avere come ospite principale Rosa Chemical è una sfida che siamo sicuri di vincere. Un personaggio che apparentemente sembra divisivo, ma in realtà non lo è perché attira i suoi fan ma anche chi è semplicemente incuriosito da suo estro artistico».

Il programma

Alle ore 20,30, nella postazione della Banchina Fiume sarà allestita sia l’area bimbi rivolta esclusivamente a loro, in cui potranno divertirsi e godersi in tranquillità i tanti momenti di spettacolo itinerante (personaggi della Disney, distribuzione di zucchero filato e pop‐corn in forma gratuita, truccabimbi, spettacoli dedicati).

Alle ore 21,30, apriranno l’evento le due band Faber Quartet (area Tropical) e Max Gazzaruso & Swing Fratis (area Ciro’s) per terminare la loro performance alle ore 23,30.

Alle ore 21,45, la street band Takabum inizierà la sua esibizione in barca (Menor Quin 120) attraversando tutto il Porto di Vibo Marina per poi attraccarsi alla banchina Fiume e proseguire il suo spettacolo itinerante su Corso Cristoforo Colombo e su via Michele Bianchi. Al fine, poi, di dare ancora più risalto al Porto di Vibo Marina, saranno poggiate in mare nel Porto due sfere gonfiabili per due esibizioni alle 22,30 alle 00,15. Entrambe le esibizioni si svolgeranno nell’area difronte il Bar Tropical.

Alle ore 23,30, alla Banchina Fiume inizierà il concerto live dell’artista Rosa Chemical; suggestiva la traversata sul Caicco Pallas che verrà riservata all’artista e agli sponsor dell’evento (dal Pontile Marina Stella del Sud palco vicino vicino la banchina Pola).

Contestualmente al concerto live di Rosa Chemical, alle ore 23,30 nell’area Ciro’s inizierà l’esibizione della band “Disco Club Paradiso”; la band ha partecipato nel 2022 al programma musicale X‐Factor; il suo concerto terminerà alle 1,30. Il finale dell’evento si svolgerà tutto nella piazzetta Satriani con la musica disco