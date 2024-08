Rosa Chemical manda un bacio ai fan e promette «un grande concerto italiano» a Vibo Marina – VIDEO

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Rosa Chemical dà appuntamento ai suoi fan a Vibo Marina. E lo fa con un video in cui promette «un ottimo concerto italiano». Il cantante sarà la star di Una notte da sogno, evento che si terrà nella frazione marina del capoluogo vibonese giovedì 22 agosto, organizzato dalla Top Event 2, con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia.

Per un intera notte Vibo Marina sarà animata da una miriade di spettacoli, performance artistiche e concerti, tra cui quello clou della serata alle 23.30 di cui sarà protagonista proprio il cantante di Made in Italy, canzone che ha spopolato dopo Sanremo 2023. Nel 2022, sempre al Festival della canzone italiana, era stato ospite nella serata cover, dove insieme a Tananai si esibì in un riarrangiamento del brano A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà.

Il programma della manifestazione

Alle ore 20.30, nella postazione della Banchina Fiume sarà allestita sia l’area bimbi rivolta esclusivamente a loro, in cui potranno divertirsi e godersi in tranquillità i tanti momenti di spettacolo itinerante (personaggi della Disney, distribuzione di zucchero filato e pop‐corn in forma gratuita, truccabimbi, spettacoli dedicati).

Alle ore 21.30, apriranno l’evento le due band Faber Quartet (area Tropical) e Max Gazzaruso & Swing Fratis (area Ciro’s) per terminare la loro performance alle ore 23.30.

Alle ore 21.45, la street band Takabum inizierà la sua esibizione in barca (Menor Quin 120) attraversando tutto il Porto di Vibo Marina per poi attraccarsi alla banchina Fiume e proseguire il suo spettacolo itinerante su Corso Cristoforo Colombo e su via Michele Bianchi. Al fine, poi, di dare ancora più risalto al Porto di Vibo Marina, saranno poggiate in mare nel Porto due sfere gonfiabili per due esibizioni alle 22.30 alle 00.15. Entrambe le esibizioni si svolgeranno nell’area difronte il Bar Tropical.

Alle ore 23.30, alla Banchina Fiume inizierà il concerto live dell’artista Rosa Chemical; suggestiva la traversata sul Caicco Pallas che verrà riservata all’artista e agli sponsor dell’evento (dal Pontile Marina Stella del Sud palco vicino vicino la banchina Pola).

Contestualmente al concerto live di Rosa Chemical, alle ore 23.30 nell’area Ciro’s inizierà l’esibizione della band “Disco Club Paradiso”; la band ha partecipato nel 2022 al programma musicale X‐Factor; il suo concerto terminerà alle 01.30.

Il finale dell’evento si svolgerà tutto nella piazzetta Satriani con la musica disco dalle ore 01.00 sino alle ore 03.00.

L’evento sarà presentato nei dettagli domani, nel corso di una conferenza stampa nella sala meeting dell’hotel Cala del Porto di Vibo Marina (ore 10.30). All’incontro con la stampa, parteciperanno l’organizzatore Giovanni Patania, l’assessore comunale al Turismo Stefano Soriano e Francesco Colelli (delega allo Spettacolo).