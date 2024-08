Vibo Marina merita Una notte da sogno: «Grande evento per esaltare le potenzialità turistiche». Ecco cosa accadrà il 22 agosto -VIDEO

Saranno Vibo Marina e il suo porto i veri protagonisti di Una notte da sogno, evento clou dell’estate vibonese che animerà la frazione marina della città capoluogo il 22 agosto. Un appuntamento carico di aspettative non soltanto per i numerosi artisti e performer che si esibiranno (su tutti svetta il nome di Rosa Chemical), ma soprattutto per l’obiettivo principale: rilanciare Vibo Marina e renderla palcoscenico di un evento in grado di valorizzare al meglio le sue potenzialità turistiche. La kermesse, patrocinata dal Comune, è stata presentata nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte l’organizzatore Giovanni Patania (Top Event), l’assessore al Turismo Stefano Soriano e il consigliere comunale delegato agli Spettacoli Francesco Colelli.

«Sarà una notte speciale – ha sottolineato Soriano -, costellata di tanti eventi, piccoli e grandi, che culmineranno nel concerto di Rosa Chemical. E nel frattempo un gioco di luci illuminerà e valorizzerà gli edifici storici di Vibo Marina. Il nostro obiettivo è proprio quello di mettere in luce questo territorio, le sue peculiarità e le sue potenzialità che sono enormi. Un progetto importante, che quando ci è stato proposto abbiamo accettato immediatamente di patrocinare. Il futuro che immaginiamo per Vibo Marina è quello che realizzi un’integrazione concreta con Vibo città, affinché l’intero contesto urbano venga percepito e vissuto in maniera unitaria».

Sulla stessa lunghezza d’onda Colelli: «Questa serata va a contestualizzarsi in un calendario ricco di eventi progettato dall’Amministrazione Comunale, nonostante abbiamo avuto poco tempo per programmare il cartellone, visto che ci siamo insediati da poche settimane. Eppure, l’altra sera è andato in scena anche il Bivona Beach Festival, sempre qui nel territorio di Vibo Marina, un evento meraviglioso che ha visto la partecipazione di tante persone, giovani e meno giovani. L’evento del 22 agosto proseguirà questo lavoro di valorizzazione, con l’obiettivo dichiarato di rendere Vibo Marina protagonista del Tirreno calabrese».

Finalità condivise dall’organizzatore, Patania, che proprio in questa prospettiva di valorizzazione territoriale ha elaborato il programma della serata: «Si tratta di un progetto con un’identità ben precisa: esaltare le bellezze di Vibo Marina, quindi il porto, il lungomare e i suoi edifici storici. Dare continuità a questi eventi per attrarre i flussi turistici è fondamentale. La riqualificazione e il rilancio di Vibo Marina passano anche attraverso la musica e il divertimento. Ed è ciò che offriremo a chi parteciperà a Una notte da sogno. Anche avere come ospite principale Rosa Chemical è una sfida che siamo sicuri di vincere. Un personaggio che apparentemente sembra divisivo, ma in realtà non lo è perché attira i suoi fan ma anche chi è semplicemente incuriosito da suo estro artistico».

Il programma

Alle ore 20.30, nella postazione della Banchina Fiume sarà allestita sia l’area bimbi rivolta esclusivamente a loro, in cui potranno divertirsi e godersi in tranquillità i tanti momenti di spettacolo itinerante (personaggi della Disney, distribuzione di zucchero filato e pop‐corn in forma gratuita, truccabimbi, spettacoli dedicati).

Alle ore 21.30, apriranno l’evento le due band Faber Quartet (area Tropical) e Max Gazzaruso & Swing Fratis (area Ciro’s) per terminare la loro performance alle ore 23.30.

Alle ore 21.45, la street band Takabum inizierà la sua esibizione in barca (Menor Quin 120) attraversando tutto il Porto di Vibo Marina per poi attraccarsi alla banchina Fiume e proseguire il suo spettacolo itinerante su Corso Cristoforo Colombo e su via Michele Bianchi. Al fine, poi, di dare ancora più risalto al Porto di Vibo Marina, saranno poggiate in mare nel Porto due sfere gonfiabili per due esibizioni alle 22.30 alle 00.15. Entrambe le esibizioni si svolgeranno nell’area difronte il Bar Tropical.

Alle ore 23.30, alla Banchina Fiume inizierà il concerto live dell’artista Rosa Chemical; suggestiva la traversata sul Caicco Pallas che verrà riservata all’artista e agli sponsor dell’evento (dal Pontile Marina Stella del Sud palco vicino vicino la banchina Pola).

Contestualmente al concerto live di Rosa Chemical, alle ore 23.30 nell’area Ciro’s inizierà l’esibizione della band “Disco Club Paradiso”; la band ha partecipato nel 2022 al programma musicale X‐Factor; il suo concerto terminerà alle 01.30.

Il finale dell’evento si svolgerà tutto nella piazzetta Satriani con la musica disco dalle ore 01.00 sino alle ore 03.00.