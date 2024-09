Premierato e autonomia differenziata al centro di un convegno organizzato al Liceo Morelli di Vibo

Sabato 7 settembre, nell’aula magna del Liceo classico “M. Morelli” di Vibo Valentia, con inizio alle 10:00, si terrà un Convegno su Premierato e Autonomia differenziata.

Al Convegno – che sarà introdotto e coordinato dal giornalista e sociologo vibonese Michele Petullà – prenderanno parte, in qualità di relatori, la proferessa Maria Agostina Cabiddu ­– costituzionalista e accademica –, che tratterà il seguente tema: “La legge del più forte: Premierato, Autonomia differenziata, Giustizia”, e il prof Damiano Silipo – economista e accademico –, che tratterà invece il seguente tema: “Gli effetti economici e sociali dell’Autonomia differenziata sull’Italia e in particolare sul Sud”. Gli interventi dei due relatori saranno preceduti dai saluti istituzionali del dirigente scolastico del Liceo, Raffaele Suppa, dal sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, e dal di Briatico, Lidio Vallone.

Maria Agostina Cabiddu è un’eminente costituzionalista italiana. Attualmente è docente di Diritto Pubblico, Diritto Urbanistico e Diritto Ambientale al Politecnico di Milano. Spesso si è occupata di temi ambientali e fa parte di diversi comitati scientifici e centri di ricerca in materia di Amministrazione Pubblica, appalti e Diritto Comunitario. La sua carriera si è divisa tra il mondo accademico e la scrittura, pubblicando diversi libri e articoli collegati al Diritto costituzionale e a quello amministrativo. Tra le sue pubblicazioni più note vi sono: “Diritto dei beni culturali e dei paesaggi”, “Diritto del Governo e del Territorio”, “Bellezza. Per un sistema nazionale” e “La società del bellessere e il suo sistema”. Recentemente Maria Agostina Cabiddu è stata protagonista di una delle tracce scelte per la prima prova dell’Esame di Maturità 2024. Nel dettaglio, il Mim ha selezionato per la tipologia B2 un testo estratto da “Rivista AIC” (Associazione Italiana dei Costituzionalisti) incentrato sul “Diritto alla bellezza” e il “valore del patrimonio artistico e culturale“.

Damiano Silipo, vibonese, è un illustre economista e stimato docente universitario, ordinario presso l’Università della Calabria – dove insegna Economia Politica – e Visiting Professor presso la Queen Mary University di Londra. Ha pubblicato numerosi lavori sull’economia italiana, tra cui The Banks and the Italian Economy, (Physica-Verlag, 2009). Ha conseguito il Ph.D. in Economics alla University of York (UK) ed ha insegnato in varie università straniere, tra cui la University of Connecticut (USA). I suoi principali interessi di ricerca riguardano l’economia dell’innovazione, il comportamento bancario e lo sviluppo territoriale. È autore di diverse pubblicazioni nel campo dell’economia politica e dell’economia sociale.

Il Convegno – che gode del Patrocinio culturale del Comune di Vibo Valentia, della Rivista di Cultura & Società “Agire Sociale News” e della Fondazione “Pina Alessio Onlus” – è organizzato e si tiene nell’ambito del Premio poetico-letterario internazionale “L.M. Lombardi Satriani”. Il Premio – presieduto e diretto da Michele Petullà – è stato istituito nel 2023 dal Comune di Briatico e da “Intersezioni Culturali”, in sinergia con la Pro Loco. La sera dello stesso 7 settembre, con inizio alle ore 18:45, si terrà, a Briatico, la cerimonia di premiazione dei vincitori della seconda edizione – 2024. Nel corso della cerimonia, alla prof.ssa Cabiddu e al prof. Silipo – ospiti d’onore – sarà conferito il “Premio L. M. Lombardi Satriani alla Carriera”.