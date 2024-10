Ricadi, le nuove sfide del turismo calabrese al meeting Gruppo destinazione Costa degli dei

Nel corso dell’evento in programma sabato 18 ottobre al Museo civico, si analizzeranno i risultati ottenuti quest'anno dagli operatori di settore e le strategie per sviluppare la ricettività della regione

Sabato 18 ottobre, il Museo Archeologico e Paleontologico di Ricadi (MuRi) ospiterà, dalle ore 9 alle 13, un incontro sul settore turistico dedicato all’analisi della crescita delle imprese ricettive appartenenti al “Gruppo Destinazione Costa degli Dei”. Organizzato in collaborazione con Assidema, la Pro Loco di Capo Vaticano, l’Agenzia formativa sistemi Aps e patrocinato dal Comune di Ricadi, l’evento «rappresenta un’importante opportunità di networking per gli operatori del settore», hanno fatto sapere gli organizzatori in una nota, sottolineando che i partecipanti saranno «chiamati a discutere e confrontarsi sui risultati ottenuti e sulle strategie di sviluppo destinate a dare impulso alla regione, fornendo spunti e ispirazioni per un turismo locale più dinamico e innovativo».

L’incontro inizierà con i saluti del direttore del Museo Civico MuRi, Vincenzo Calzona, a cui seguirà la presentazione di Daniele Vinci, moderatore e responsabile della ricerca e dello sviluppo marketing della Vinci Group. «Durante l’assemblea, i membri del Franco Grasso revenue team delineeranno il modello innovativo di revenue management sviluppato per il territorio calabrese, che ha consentito alla Costa degli Dei di guadagnare visibilità internazionale e incrementare la produttività delle strutture ricettive aderenti al progetto».

Dal 2022, il progetto ha «avviato un percorso basato su un approccio strategico che integra competenze avanzate, strategie tariffarie e un supporto costante per le imprese. Questo metodo ha dimostrato di funzionare, con le strutture partecipanti che hanno riportato un aumento significativo della propria reputazione e della propria marca sul mercato internazionale». Emiliano Viola, direttore operativo delle Unità Territoriali Revenue, condividerà i «successi provenienti da esperienze simili in altre località d’Italia, sottolineando l’importanza della collaborazione tra imprenditori per la creazione di indotti economici sostenibili e duraturi». Inoltre, gli interventi di Daniele Donnici ed Emiliano Viola apriranno una discussione sul nuovo profilo professionale del destination manager, una «figura chiave per guidare le destinazioni turistiche verso traguardi significativi, analizzando le competenze e le funzioni necessarie per il successo del settore».

L’incontro proporrà anche un modello strategico circolare per i comprensori turistici, che prevede «aggregazione, formazione continua e allineamento commerciale tra le imprese. Questo approccio», si conclude la nota, «si basa sull’osservatorio delle Unità Territoriali Revenue, strumento utile per monitorare gli andamenti del flusso turistico e l’impatto economico generato, offrendo un quadro complesso e dettagliato dello sviluppo territoriale». La giornata si concluderà con una sessione di domande e risposte, in cui gli imprenditori presenti potranno interrogarsi su progetti futuri e nuove opportunità, tra le quali il progetto dell’Osservatorio Turistico, dedicato all’analisi e alla raccolta di dati strategici.