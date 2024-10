Ryanair rilancia l’immagine di Tropea e Capo Vaticano per attirare viaggiatori sulle rotte per la Calabria: nuova campagna promozionale

La compagnia aerea irlandese Ryanair, presieduta da Michael Kevin O’Leary, punta sulle spiagge e le località più rinomate della Calabria, con Tropea e Capo Vaticano in testa per popolarità, nella nuova campagna promozionale di rilancio turistico della regione. Dopo il recente incremento di rotte, avvenuto a luglio per i tre aeroporti di Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria, prosegue l’impegno della compagnia nel veicolare le bellezze naturali calabresi e la ricca gastronomia locale anche all’estero. Sul punto è intervenuto in una nota il commissario regionale della Lega, Rossano Sasso, che plaude l’iniziativa. «Il turismo in Calabria – afferma – sta vivendo una fase di grande crescita, frutto di una strategia vincente che punta a valorizzare le straordinarie risorse del territorio e migliorare le infrastrutture, in particolare quelle aeroportuali».

Per Sasso, questo risultato firmato Occhiuto, «rafforzato dagli investimenti strategici del ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini, che ha riconosciuto l’importanza di potenziare il sistema aeroportuale calabrese», promuove lo «sviluppo economico e turistico della regione più facilmente raggiungibile dai viaggiatori nazionali e internazionali». Quindi la sua soddisfazione per «il notevole incremento del flusso turistico, con sempre più persone attratte dalle bellezze naturali e culturali della nostra regione, destinazione turistica ideale per chi cerca relax, bellezza e autenticità, lontano dalle folle». Un impatto «diretto sull’incremento dei flussi turistici e sullo sviluppo economico regionale» che, per Sasso ha «portato benefici a tutta la comunità calabrese. Ora la Calabria è pronta a vivere una nuova stagione di crescita e prosperità, in cui il turismo rappresenta uno dei settori chiave per il rilancio economico della regione».