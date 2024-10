Da Vibo a Pontida per tifare Salvini, Vannacci e autonomia differenziata: la trasferta dei leghisti vibonesi

«La Lega di Vibo Valentia, guidata dal segretario Mino De Pinto e accompagnata da una delegazione del consiglio direttivo, ha partecipato con entusiasmo al tradizionale raduno di Pontida, il grande evento annuale che riunisce i militanti della Lega provenienti da tutta Italia, insieme alla nutrita delegazione calabrese». È quanto si legge in una nota stampa della Sezione provinciale del partito.

Sul palco, Matteo Salvini, prosegue il comunicato, «ha affrontato temi cruciali per il futuro» del Paese: «L’autonomia differenziata, dopo 30 anni di battaglie, è una realtà e una legge dello Stato, e non si torna indietro. È il futuro, è merito, è efficienza», ha dichiarato il leader della Lega, evidenziando i successi ottenuti.

Salvini ha poi discusso la manovra economica, affermando: «Se qualcuno deve pagare qualcosa in più, che siano i banchieri, non gli operai», insieme a temi come l’immigrazione, la riforma della cittadinanza e il processo Open Arms, dove ha ribadito il suo impegno nella difesa dei confini italiani. L’evento ha visto anche la partecipazione di importanti leader delle destre europee, tra cui Geert Wilders, José Antonio Fuster, Marlene Svazek, André Ventura e il primo ministro ungherese Viktor Orbán, testimoniando il peso internazionale della manifestazione.

In questa cornice, i militanti della Lega di Vibo Valentia, in collaborazione con i colleghi di Cosenza, hanno curato l’organizzazione del gazebo Calabria, diventato uno dei punti di riferimento più apprezzati della giornata. Tra i profumi e i sapori dei prodotti tipici calabresi, il gazebo ha offerto ai partecipanti un vero assaggio della cultura e dell’ospitalità della nostra terra.

«È stato un piacere incontrare esponenti del Partito, deputati, senatori e tanti altri, che hanno apprezzato il nostro stand, complimentandosi per l’impegno e la dedizione, ma soprattutto per la qualità e la bellezza di ciò che la Calabria ha da offrire», ha affermato con soddisfazione Mino De Pinto.

Un altro momento significativo del raduno è stato il giorno precedente, con l’evento Pontida Giovani, in cui i giovani del partito, dopo gli interventi politici, hanno organizzato una serata di convivialità e divertimento, alla quale hanno partecipato Matteo Salvini, Lorenzo Fontana, il generale Roberto Vannacci e molte altre personalità di rilievo.

Nonostante la fatica per il lungo viaggio e l’intenso lavoro svolto, la delegazione vibonese si è dichiarata estremamente soddisfatta: «Abbiamo vissuto momenti indimenticabili con amici e compagni di tutta Italia. Ringraziamo l’onorevole Rossano Sasso, commissario regionale della Lega in Calabria, per il grande lavoro che sta svolgendo a favore del Partito nella nostra regione. Ora è il momento di tornare a lavorare per il nostro territorio, in vista degli impegni futuri».