Nuove frontiere del Diritto: la Camera civile di Vibo affronta con gli studenti l’impatto dell’intelligenza artificiale sulle professioni giuridiche

La Camera civile di Vibo Valentia, presieduta dall’avvocato Angela Pezzimenti, in collaborazione con il Comitato pari opportunità, presieduto dall’avvocato Giusi Fanelli, organizza anche quest’anno un convegno per celebrare la Giornata europea della giustizia civile. L’evento, dal titolo “Giustizia e Comunità”, si terrà il 25 ottobre dalle ore 10 alle ore 13 all’Auditorium del Liceo classico di Vibo Valentia e sarà moderato dal vicepresidente della Camera civile, l’avvocato Caterina Varvaglione.

Dopo i saluti istituzionali, interverranno come relatori Antonio Salvati, giudice al Tribunale di Reggio Calabria ed autore del libro “Tzimtzum: i giudici riluttanti”, sul tema “Nuove frontiere del diritto nell’era del processo informatico e dell’intelligenza artificiale”; il prof. Luigi Viola, docente di Diritto delle nuove tecnologie all’Unisob di Napoli e direttore scientifico GiuriMatrix, sul tema “Intelligenza artificiale: minaccia per le professioni o frontiera per nuove conoscenze”; il prof. Ercole Giap Parini, docente di Sociologia generale e direttore del Dipartimento di Scienze politiche all’UniCal, sul tema “Che cosa significa stare in società. La tensione tra individualità e gruppo sociale per assicurarne la convivenza secondo giustizia”. «L’evento, ormai un appuntamento consolidato sul territorio – ha fatto sapere in una nota il direttivo della Camera civile di Vibo -, rappresenta un’occasione preziosa di incontro tra operatori del diritto, istituzioni e studenti delle ultime classi delle scuole secondarie di secondo grado. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani alla cultura della legalità e della convivenza civile».