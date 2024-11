Torna DiVin Nicotera, la rassegna dedicata ai vini calabresi. L’amministrazione: «Sarà un’edizione speciale»

Appuntamento domenica 10 novembre alle ore 17 in piazza Garibaldi. All'evento partecipano venti cantine da tutta la regione, prevista anche la degustazione di prodotti tipici legati alla Dieta mediterranea

Torna la DiVin Nicotera, la rassegna di vini che ormai da qualche anno è diventata un appuntamento fisso nella cittadina costiera vibonese, sia nella sua versione estiva che in quella autunnale. Domenica 10 novembre si terrà la quinta edizione, nella cornice della centralissima piazza Garibaldi di Nicotera. Venti le cantine calabresi che saranno presenti all’evento, ad arricchire una serata in cui il vino e la convivialità saranno le protagoniste. Spazio anche alla Dieta mediterranea, che proprio in Nicotera trova una delle sue patrie, e ai prodotti tipici della tradizione. Il tutto anche grazie alle attività produttive del posto. Degustare, insomma, sarà la parola d’ordine.

Ad organizzare la manifestazione è l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Marasco. «È un evento a cui teniamo molto – spiega il primo cittadino –, quest’anno grazie allo sforzo degli assessori Roberto Massara e Antonio La Malfa, del consigliere Pino Leone e dei volontari comunali possiamo contare sulla partecipazione di oltre 20 cantine provenienti da tutte le province calabresi, dal Crotonese al Reggino».

La locandina dell’evento

Un’edizione importante, la definiscono da Palazzo Convento: «Ogni anno puntiamo a migliorarla sempre più». «Il nostro obiettivo – aggiungono gli assessori coinvolti nell’organizzazione – è quello di far diventare Nicotera un paese leader per la promozione, oltre che dei vini calabresi, anche e soprattutto dei prodotti enogastronomici legati alla cultura della Dieta mediterranea».

L’appuntamento è dunque per domenica alle ore 17. La serata sarà animata da artisti di strada e dj set, in collaborazione anche con Radio Gabbiano Verde che trasmetterà in diretta la manifestazione.