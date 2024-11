Violenza sulle donne, a Vibo tutto pronto per l’incontro-dibattito nella Sala consiliare della Provincia

Venerdì 29 novembre, alle ore 10:30, la Sala consiliare della Provincia di Vibo Valentia sarà teatro di un importante evento in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne celebrata lunedì scorso.

L’iniziativa, organizzata da Azzurro Donna, Forza Italia Giovani e l’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia, ruoterà attorno al libro di Papa Francesco Sei unica, un’opera che rappresenta un vero e proprio inno alla dignità e al valore della donna, spesso troppo poco riconosciuti in una società che tende a relegarla a ruoli marginali o, peggio, a renderla vittima di violenza e discriminazione. In “Sei Unica”, il Pontefice affronta temi quali l’importanza del rispetto reciproco, il riconoscimento dei diritti delle donne e la lotta contro la violenza di genere. L’evento, che mira a sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza di genere, vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali e del territorio.

Leggi anche ⬇️ Violenza contro le donne, a Pizzo riflessioni e flashmob per la Giornata internazionale

L’iniziativa a Vibo

Ad aprire i lavori saranno i saluti del presidente della Provincia di Vibo Valentia Corrado L’Andolina, del sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo, del consigliere regionale, Michele Comito, e del direttore della Scuola di Polizia di Vibo Valentia Pasquale Chiocca. Interverranno inoltre la segretaria provinciale di Azzurro Donna, Angela Pata, e la vice-coordinatrice regionale di Forza Italia Giovani, Gilda Guerrera. Tra gli ospiti di rilievo, prenderanno la parola mons. Attilio Nostro, vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, e il dirigente dell’anticrimine della Questura di Vibo Valentia Domenico Lanzaro. Un momento particolarmente atteso sarà quello dedicato alla testimonianza di Elsa Tavella, nota come “mamma coraggio”, che vive il forte dolore della perdita di un figlio (Francesco Vangeli) e condividerà con i presenti la sua esperienza personale per sensibilizzare sull’importanza di combattere ogni forma di omertà e di commettere errori fatali.

La moderazione dell’incontro sarà affidata all’avvocato Maria Grazia Pianura, vice-segretaria regionale di Azzurro Donna, che guiderà il dibattito, favorendo un confronto diretto e profondo sui temi legati alla violenza di genere e sulle possibili strategie per contrastarla. L’appuntamento di venerdì, anticipano i promotori, rappresenta non solo un’occasione per riflettere sulle difficoltà che molte donne affrontano quotidianamente, ma anche un invito a riconoscere e valorizzare il contributo unico che ogni donna offre alla comunità. Attraverso il messaggio di Papa Francesco e il contributo di voci autorevoli, l’evento punta a riaffermare l’urgenza di costruire una società più equa, rispettosa e inclusiva.