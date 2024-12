A Vena di Ionadi la seconda edizione di “Vini & Vinili”: una serata all’insegna dell’inclusione

La locandina dell’evento

La Cooperativa sociale Fenice di Vibo Valentia, che effettua da cinque anni laboratori abilitativi e riabilitativi giornalieri per persone con ritardo psicomotorio, presenta la seconda edizione di “Vini & Vinili-Viaggio musicale nella storia e nel gusto”. «L’evento – ha fatto sapere la presidente Maria Assunta Raco in un comunicato stampa- , si terrà mercoledì 4 dicembre al ristorante “I Ragazzi” di Vena di Ionadi, con inizio alle ore 20;15». L’evento «consiste in una cena servita proprio dagli amici con disabilità e finalizzata, così come tutte le attività poste in essere dalla Cooperativa, alla loro piena e concreta inclusione sociale e lavorativa».

Un «particolare e avvincente mosaico d’avvenimenti, dagli anni ’60 ai giorni nostri, verrà curato dal giornalista Maurizio Bonanno e arricchito dalle testimonianze dei partecipanti alla cena, oltre che dalle più belle melodie dei vari decenni interpretate da Miko Bellamia. La serata – prosegue la nota -, allietata anche da balli e giochi, vivrà della significativa esperienza tematica del Birrificio solidale di Catanzaro, nel quale lavorano sin dal 2016 persone con sindrome di Down».

Il palato, «ovviamente, trarrà beneficio dalle prelibatezze preparate dallo staff del locale ospitante, mentre le operatrici affiancheranno i ragazzi nell’accompagnare ai tavoli le portate, il vino delle cantine Benvenuto e le dolcezze del biscottificio Riga, bagnate da un ghiacciato Vecchio Amaro del Capo. Insomma, tutto preparato a puntino per poter dire ancora una volta: “la vera inclusione è possibile”».