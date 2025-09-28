L’evento dedicato alle tradizioni e alla comunità del borgo di Limbadi si svolgerà il 10 ottobre dalle ore 20
Tutti gli articoli di Eventi
PHOTO
San Nicola de Legistis si prepara ad accogliere la terza edizione della “Sagra del Maiale”, in programma il 10 ottobre 2025 dalle ore 20. L’evento, ormai atteso da residenti e visitatori, offrirà stand gastronomici, musica e momenti di convivialità nel cuore del piccolo borgo di Limbadi.
Il paese affonda le sue radici nel periodo di Re Ruggero. Un tempo vi sorgevano quattro chiese e un’abbazia cistercense; tra queste la parrocchiale di San Nicola, di rito bizantino e a tre navate, riaperta al culto nel 2022 dopo un lungo restauro.
Oggi la comunità, seppur numericamente ridotta, mantiene vivo un forte senso di appartenenza e si impegna nella promozione culturale attraverso associazioni come Alighistos, attiva nell’organizzazione di eventi e manifestazioni. Accanto alla Sagra del Maiale, il borgo ospita la “Sagra dello stocco”, la rassegna “Paesana nta l’aria du massaru Cola” e l’annuale celebrazione dedicata ai bambini tra il 6 dicembre e il 6 gennaio in onore di San Nicola, occasione che unisce festa e riflessione sui diritti dell’infanzia.
La Sagra del Maiale non è solo un momento di festa ma anche un’occasione per scoprire e valorizzare un borgo che conserva intatte le proprie tradizioni, offrendo a chi resta e a chi ritorna un motivo in più per sentirsi parte di una comunità.