San Nicola de Legistis si prepara ad accogliere la terza edizione della “Sagra del Maiale”, in programma il 10 ottobre 2025 dalle ore 20. L’evento, ormai atteso da residenti e visitatori, offrirà stand gastronomici, musica e momenti di convivialità nel cuore del piccolo borgo di Limbadi.

Il paese affonda le sue radici nel periodo di Re Ruggero. Un tempo vi sorgevano quattro chiese e un’abbazia cistercense; tra queste la parrocchiale di San Nicola, di rito bizantino e a tre navate, riaperta al culto nel 2022 dopo un lungo restauro.

Oggi la comunità, seppur numericamente ridotta, mantiene vivo un forte senso di appartenenza e si impegna nella promozione culturale attraverso associazioni come Alighistos, attiva nell’organizzazione di eventi e manifestazioni. Accanto alla Sagra del Maiale, il borgo ospita la “Sagra dello stocco”, la rassegna “Paesana nta l’aria du massaru Cola” e l’annuale celebrazione dedicata ai bambini tra il 6 dicembre e il 6 gennaio in onore di San Nicola, occasione che unisce festa e riflessione sui diritti dell’infanzia.

La Sagra del Maiale non è solo un momento di festa ma anche un’occasione per scoprire e valorizzare un borgo che conserva intatte le proprie tradizioni, offrendo a chi resta e a chi ritorna un motivo in più per sentirsi parte di una comunità.