Musica, tradizione e convivialità per dare il benvenuto all'inverno. L’evento è organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio dell'Amministrazione comunale e della Parrocchia

Sorianello si prepara ad accogliere l'inverno sulle note delle antiche melodie della tradizione popolare. Appuntamento oggi, domenica 8 novembre per l'ottava edizione del tradizionale Raduno degli Zampognari, un evento ormai consolidato che, anno dopo anno, richiama appassionati, musicisti e cultori delle tradizioni musicali del territorio.

L'iniziativa vedrà la partecipazione di numerosi suonatori provenienti da diverse aree del Sud della penisola, insieme ad amanti e appassionati di queste affascinanti sonorità, espressione di un patrimonio culturale che continua a tramandarsi di generazione in generazione.

Il ritrovo e il percorso

L'evento, organizzato dalla Pro Loco Sorianello con il patrocinio dell'Amministrazione comunale e della Parrocchia, coinvolgerà l'intero territorio comunale, trasformando il paese in un suggestivo percorso tra musica, storia e tradizioni.

Il raduno prenderà il via alle ore 15.30 da Piazza del Villino Comunale nella frazione Savini, per poi attraversare il centro storico di Sorianello, dove le note delle zampogne accompagneranno il cammino tra vicoli e scorci caratteristici del borgo.

Il momento più atteso si svolgerà nella suggestiva cornice della Valle dei Mulini, luogo di particolare fascino paesaggistico e identitario, che farà da scenario naturale alle esibizioni dei partecipanti.

Musica e tradizione

Qui i diversi gruppi avranno l'opportunità di esprimere le peculiarità dei propri strumenti e delle rispettive tradizioni musicali. Sarà possibile apprezzare le differenti tecniche esecutive, le sonorità e gli stili che caratterizzano le varie tipologie di zampogne, ciascuna legata alla storia e alla cultura dei territori di provenienza.

Non soltanto musica, dunque, ma anche un'importante occasione di incontro e condivisione, che culminerà in un momento di convivialità tra partecipanti, organizzatori e comunità locale.

Con questa ottava edizione, il Raduno degli Zampognari si conferma un appuntamento significativo per Sorianello, capace di valorizzare le radici popolari, promuovere il territorio e mantenere vivo il fascino di una tradizione musicale che, soprattutto con l'arrivo della stagione invernale, continua a emozionare e a unire intere comunità.