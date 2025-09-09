Due le serate della rassegna "Armonie della Magna Graecia" previste all'interno dell'ex Monastero di Santa Chiara, questa sera alle ore 21:30 e mercoledì alla stessa ora

La rassegna “Armonie della Magna Graecia – Serate Musicali”, dopo una stagione estiva ricca di appuntamenti di altissimo profilo, rinnova a settembre la sua proposta culturale con due serate dal valore unico nel tradizionale e suggestivo scenario dell’ex Monastero di Santa Chiara di Tropea. Il 9 settembre, alle ore 21:30, in occasione della solennità di Maria SS. di Romania, patrona di Tropea, la musica diventa omaggio e preghiera. Protagonista sarà il Trio De Salon, formato da Dorin Gliga (oboe), Pavel Ionescu (fagotto) ed Emilio Aversano (pianoforte), con un programma di profonda spiritualità e bellezza: la Aria sulla quarta corda di Bach, l’Adagio di Albinoni, le Ave Maria di Caccini, Schubert, Gounod e Piazzolla, insieme a celebri pagine di Puccini, Mascagni, Giordano, Verdi, arie classiche napoletane e brani pianistici di Schubert, Chopin, Beethoven, Mendelssohn. Straordinariamente ed eccezionalmente, la serata vedrà la partecipazione del soprano Dorothy Manzo, che impreziosirà l’evento con la sua voce, rendendo questo concerto uno dei momenti più emozionanti e solenni dell’intera rassegna.

Il 10 settembre, alle ore 21:30, sempre nell’ex Monastero di Santa Chiara, sarà la volta del concerto cameristico con Renato Donà (violino) e Giacomo Battarino (pianoforte). In programma due sonate di Wolfgang Amadeus Mozart (K 296 e K 454) e la Sonata op. 18 di Richard Strauss, per un raffinato dialogo tra violino e pianoforte che coniuga la grazia classica con la potenza espressiva del tardo romanticismo. La rassegna Armonie della Magna Graecia, ideata dall’Associazione Amici del Conservatorio, è realizzata con il sostegno del Comune di Tropea, della Camera di commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia (Bando Turismo 2025) ed è candidata agli avvisi della Regione Calabria a valere sul Poc 2014/2020.