VIDEO | Quattro appuntamenti dedicati alla musica classica con protagonisti affermati interpreti e giovani promesse provenienti da tutta Italia e dall'estero

Cresce l’attesa a Vibo Valentia per l’edizione 2026 del Festival dei Concerti per Pianoforte, manifestazione che porterà in città alcuni tra i più interessanti interpreti e giovani talenti della scena pianistica italiana e internazionale.

L’appuntamento prenderà il via questa sera, martedì 4 agosto, alle ore 19.30 negli spazi del Valentianum e proseguirà con altri tre concerti in programma giovedì 6, sabato 8 e domenica 9 agosto.

La rassegna è organizzata dall’Accademia d’Arte Musikè, fondata dalla professoressa Angela Crudo, che ne cura anche la direzione artistica, con il patrocinio dell’Assessorato comunale alla Cultura.

Tra i punti di forza dell’edizione 2026 spicca ancora una volta la presenza della Scuola Pianistica guidata dalla professoressa Giorgia Alessandra Brustia, oggi docente di Pianoforte al Conservatorio di Bolzano ed ex docente del Conservatorio statale “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, diretto dal maestro Francesco Antonio Pollice.

Il festival alternerà sul palco musicisti già affermati e giovani interpreti in cerca di consacrazione, trasformando Vibo Valentia, per quattro giorni, in un punto di riferimento per gli appassionati della musica pianistica.

«La prof.ssa Giorgia Alessandra Brustia – sottolinea la direttrice artistica Angela Crudo – è legata alla città di Vibo Valentia in maniera fantastica e non soltanto per il suo poderoso apporto alla Scuola Vibonese. Torna ben volentieri a Vibo Valentia all’invito dell’Accademia d’Arte Musikè perché si è creato un rapporto di forte condivisione socio artistica sulla crescita della esperienza che annualmente ci porta ad evidenziare il successo di tanti giovani professionisti. Vibo Valentia ha bisogno anche di consolidare questo tipo di rapporto».

Un legame che, secondo gli organizzatori, rappresenta un valore aggiunto per la manifestazione e per la crescita culturale del territorio.

«La città, d’altra parte, apprezza tantissimo il rapporto con una grande personalità del mondo artistico internazionale. I tantissimi professionisti formati dalla Scuola Pianistica della prof.ssa Giorgia Alessandra Brustia – commenta la critica specializzata – sono l’orgoglio del Paese Italia».

Il programma musicale proporrà un viaggio attraverso alcuni dei più grandi capolavori del repertorio pianistico internazionale. Il pubblico potrà ascoltare pagine che spaziano da Bach a Chopin, accanto a composizioni della tradizione classica sudamericana, interpretate dal pianista ecuadoriano David Barragan Ochoa.

Tra gli appuntamenti più attesi figura inoltre il recital solistico del pianista napitino Daniele Paolillo, protagonista di una serata dedicata a Frédéric Chopin, universalmente riconosciuto come il poeta del pianoforte.

Un omaggio destinato ad arricchire una manifestazione che punta ancora una volta a valorizzare il talento, la formazione e la diffusione della cultura musicale sul territorio.