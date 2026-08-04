L'iniziativa promossa dall'Associazione Progerocarnese2001 APS ha unito fotografia, storia e teologia, valorizzando opere d'arte e tradizioni locali attraverso un percorso culturale molto partecipato

Si è conclusa con una partecipazione superiore alle aspettative la prima edizione di "Lux in Latinis - Il Sacro Svelato" a Gerocarne, il progetto culturale promosso dall'Associazione Progerocarnese2001 APS, nato con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico, storico e spirituale del territorio attraverso un originale percorso che ha intrecciato fotografia, storia, arte e teologia.

L'iniziativa ha accompagnato il pubblico alla scoperta di dettagli spesso nascosti del patrimonio religioso locale, offrendo una lettura nuova di opere e luoghi di culto grazie a un allestimento capace di coniugare approfondimento culturale ed esperienza visiva.

Fin dalla fase progettuale l'evento ha trovato il sostegno del presidente del GAL, Vitaliano Papillo, che ha creduto nelle potenzialità dell'iniziativa riconoscendone il valore culturale e identitario per il territorio.

Particolarmente apprezzato il lavoro svolto dal fotografo Giuseppe Monteleone e da Michele Pisano, che hanno curato l'allestimento fotografico trasformando la luce nell'elemento narrativo dell'intero percorso espositivo. Attraverso immagini e giochi di illuminazione, il pubblico ha potuto osservare da vicino particolari artistici spesso difficili da cogliere, vivendo un'esperienza immersiva dedicata al patrimonio sacro.

La serata è stata arricchita dagli interventi dei relatori, che hanno affrontato il tema da prospettive differenti. Ad aprire i lavori è stato il presidente dell'Associazione Progerocarnese2001 APS, Vincenzo Sabatino, che ha illustrato gli obiettivi dell'associazione e le finalità del progetto, sottolineando l'importanza della valorizzazione dei beni culturali come strumento di crescita della comunità.

Successivamente don Vincenzo Zappone e don Pasquale Rosano hanno proposto riflessioni di carattere spirituale e teologico, mentre il sindaco Pasquale Vivona ha ribadito il sostegno dell'amministrazione comunale alle iniziative capaci di promuovere il patrimonio culturale locale.

Il professor Michele Papillo ha accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso la storia del territorio e delle sue tradizioni religiose, offrendo un prezioso contributo storico.

Uno dei momenti più seguiti è stato l'intervento del dottor Alfonso Grillo, che ha illustrato il lavoro di restauro del dipinto "Madonna con Bambino ed anime del purgatorio", opera attribuita al pittore Paparo. Il relatore ha ripercorso le fasi del recupero conservativo, evidenziando il valore storico e artistico dell'opera restituita alla comunità.

Il successo della manifestazione è stato possibile anche grazie al lavoro organizzativo dei soci dell'Associazione Progerocarnese2001 APS, che hanno curato ogni fase dell'evento sotto il coordinamento del presidente Vincenzo Sabatino, contribuendo alla realizzazione di un progetto che punta a diventare un appuntamento stabile dedicato alla valorizzazione dell'identità culturale del territorio.

La prima edizione di "Lux in Latinis - Il Sacro Svelato" si chiude così con un bilancio positivo, lasciando le basi per nuove iniziative e future edizioni, con l'obiettivo di continuare a raccontare e promuovere il patrimonio storico, artistico e spirituale della comunità.