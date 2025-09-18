L'evento culinario organizzato dall'Asd Stella Mileto è in programma domani 19 settembre. Spazio anche alla musica e ai ricordi
Mileto si appresta ad accogliere l'ultimo evento culinario della stagione estiva 2025. Si tratta, in questo caso, della Sagra dei Fileja, in programma domani 19 settembre nel parco Nicholas Green , a partire dalle 20. Nell'area verde attrezzata, da poco ridata in gestione dal Comune, la rassegna culinaria viene organizzata dalla società sportiva Stella Mileto , squadra di calcio attualmente militante nel campionato di Prima Categoria. Il sodalizio si avvarrà, nell'occasione, della collaborazione del Gal Terre Vibonesi e della locale associazione turistica Pro Loco e del supporto della Cooperativa sociale Atena servizi, di Accademia Empoli Mileto e dell'associazione Il Dono. Il ricco menù proposto dagli organizzatori prevede, nello specifico, fileja di Mamma Isa, ragù “pippiatu” con tronchetti di maiale, frisellina con mix di 'nduja, salumi e formaggi , pipi fritti con suriaca paesana, lupini bianchi, frutta, tarallucci, vino e amaro. Il costo del singolo vassoio sarà di 15 euro.
Nell'occasione sarà allestito anche uno stand dove i presenti potranno gustare panini farciti con hamburger, porchetta, salsiccia e patatine con nugget di pollo. Spazio anche all'assaggio di cocktail e all'ascolto di musica popolare , con la partecipazione dell'artista Michele Zungri. Nel corso della serata ci sarà anche tempo per uno spaccato dedicato ai ricordi e per ripercorrere il glorioso trascorso sportivo dell'Asd Stella Mileto, squadra che negli anni '80 dello scorso secolo ha militato anche nel campionato di Eccellenza . E, al riguardo, saranno rilasciati dei riconoscimenti ad alcune delle vecchie glorie che hanno scritto la storia del sodalizio.