Mileto si appresta ad accogliere l'ultimo evento culinario della stagione estiva 2025. Si tratta, in questo caso, della Sagra dei Fileja , in programma domani 19 settembre nel parco Nicholas Green , a partire dalle 20. Nell'area verde attrezzata, da poco ridata in gestione dal Comune, la rassegna culinaria viene organizzata dalla società sportiva Stella Mileto , squadra di calcio attualmente militante nel campionato di Prima Categoria . Il sodalizio si avvarrà, nell'occasione, della collaborazione del Gal Terre Vibonesi e della locale associazione turistica Pro Loco e del supporto della Cooperativa sociale Atena servizi, di Accademia Empoli Mileto e dell'associazione Il Dono. Il ricco menù proposto dagli organizzatori prevede, nello specifico, fileja di Mamma Isa, ragù “pippiatu” con tronchetti di maiale, frisellina con mix di 'nduja, salumi e formaggi , pipi fritti con suriaca paesana, l upini bianchi , frutta, tarallucci, vino e amaro. Il costo del singolo vassoio sarà di 15 euro .

Nell'occasione sarà allestito anche uno stand dove i presenti potranno gustare panini farciti con hamburger, porchetta, salsiccia e patatine con nugget di pollo. Spazio anche all'assaggio di cocktail e all'ascolto di musica popolare , con la partecipazione dell'artista Michele Zungri. Nel corso della serata ci sarà anche tempo per uno spaccato dedicato ai ricordi e per ripercorrere il glorioso trascorso sportivo dell'Asd Stella Mileto, squadra che negli anni '80 dello scorso secolo ha militato anche nel campionato di Eccellenza . E, al riguardo, saranno rilasciati dei riconoscimenti ad alcune delle vecchie glorie che hanno scritto la storia del sodalizio.