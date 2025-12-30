Sant’Onofrio si prepara a salutare il nuovo anno con la seconda edizione del Capodanno Santonofrese, in programma giovedì 1 gennaio 2026 in via San Gerardo. L’evento è promosso dal “Comitato Civico” cittadino e dall’associazione “Bubini”, con il patrocinio del Comune di Sant’Onofrio. Lo rendono noto gli organizzatori.

Il programma

Il programma prenderà il via alle ore 18:00 con il tradizionale “Falò di Auguri” che simbolicamente segnerà l’inizio dei festeggiamenti. A seguire, lo stappo dello “Spumante gigante”, pensato per celebrare l’arrivo del nuovo anno in un clima di festa e condivisione mentre lo spazio circostante sarà ravvivato dallo spettacolo delle “Scintille luminose”.

Nel corso dei festeggiamenti ampio spazio sarà riservato anche all’intrattenimento e alla convivialità. A tale scopo – anticipano i promotori - sono previste degustazioni di amaro, grappa e rum accompagnate da sigari e cioccolato, mentre per i più piccoli gli organizzatori hanno predisposto diverse attività tra cui truccabimbi, palloncini modellabili, trampolieri e farfalle luminose. A tutti i bambini presenti sarà inoltre offerto un mini panettone.

Non mancheranno i momenti di intrattenimento musicale dal vivo. Prevista infatti l’esibizione della “Banda Bakkano”, che proporrà un repertorio “evergreen” dedicato ai grandi successi degli anni Ottanta, Novanta e Duemila, con l’intento dichiarato di coinvolgere il pubblico in un viaggio musicale che attraverserà tre decenni della nostra storia.

Con questa iniziativa, il Capodanno Santonofrese 2026 – si legge infine- si conferma così un appuntamento di richiamo per la comunità locale e per l’intero circondario, con un programma pensato per tutte le età e l’obiettivo di inaugurare l’anno nuovo all’insegna della partecipazione e dello spirito di comunità.