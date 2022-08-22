L’appuntamento è per martedì 23 agosto, a partire dalle ore 21:30. Ricco il programma

Tutto pronto a Nicotera per la Notte bianca. L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale e in particolare dall’assessorato al Turismo, torna nella cittadina costiera dopo qualche anno di stop. L’appuntamento è per martedì 23 agosto, a partire dalle ore 21:30. Ricco il programma che prevede musica, intrattenimento ed esposizioni commerciali. In piazza Santa Caterina si esibirà la Banda passante live, mentre per le vie del paese si esibiranno i “Giganti i Sabatinu” e la Sombrero street band. Lungo il viale dietro il castello Ruffo sarà possibile ammirare la gara di lentezza del Vespa club di Nicotera. Per tutta la serata inoltre nelle varie vie del centro ci saranno gli stand espositivi dei commercianti del posto. Sarà presente, ad animare la serata, anche Radio Gabbiano verde.