Unica città capoluogo di provincia nella nostra regione dove l’amministrazione comunale non ha pensato ad alcun evento per salutare all’aperto l’arrivo del nuovo anno. Si balla invece sino all’alba a Pizzo, mentre Tropea ha preferito la domenica pomeriggio. Ecco gli appuntamenti a Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Lamezia, Crotone, Corigliano e Cassano

Come già accaduto negli scorsi anni, Vibo Valentia si riconferma unico capoluogo di provincia calabrese (e, probabilmente d’Italia) dove non si registra alcun concerto in piazza per la notte di Capodanno. Non una novità per i vibonesi che nel 2020 si erano dovuti “accontentare” del concerto di Scarda, ma non nella notte di Capodanno, bensì giorno 1 gennaio alle ore 18,30. Poi il nulla e per trovare un evento la notte di Capodanno a Vibo Valentia bisogna risalire sino all’amministrazione comunale targata Nicola D’Agostino che, pur non brillando, era comunque riuscita ad organizzare in piazza Municipio qualche evento facendo così uscire di casa tanti vibonesi desiderosi di passare la notte di Capodanno all’aperto ascoltando un pò di musica come avviene quasi ovunque.

Vibo ed i suoi amministratori continuano così a distinguersi dal resto del mondo, della Calabria (da Cosenza a Reggio passando per Catanzaro, Crotone e Lamezia) ed anche dal resto della provincia se si pensa che nella vicina Pizzo si ballerà invece in piazza sino all’alba con l’esibizione del gruppo “Sabato Italiano live”, composto da 15 elementi, e discoteca fino all’alba. Tropea, dal canto suo, ha tralasciato la notte di Capodanno per spostare tutto a domenica 1 gennaio alle ore 18 in piazza Ercole con il concerto della cantante italo nigeriana Elisabetta Eneh.



Questi gli eventi la notte di Capodanno nelle altre città calabresi: Cosenza – concerto di Mario Biondi in piazza dei Bruzi;



Catanzaro – si prepara a festeggiare l’arrivo del 2023 con lo storico dj Federico l’Olandese Volante sul palco di Piazza Prefettura;



Reggio Calabria – Joe Bastianich & La Terza Classe in concerto in piazza Italia a partire dalle 00:30, mentre domenica 1 gennaio, alle 20:30 è in programma il concerto-spettacolo di Nino Frassica;



Corigliano-Rossano – Coez, il rapper e cantautore romano di esibirà a partire dall’1 di notte in Piazza Bernardino Le Fosse a Corigliano-Rossano, mentre già a partire dalle ore 23.30 si inizierà con la musica di vari artisti locali;

Cassano allo Ionio – Capodanno in piazza Municipio per salutare la fine del 2022 e accogliere il nuovo anno. Tananai e CristianoMalgioglio, due artisti che non hanno bisogno di presentazione, saranno sul palco insieme ad altre band e dj che allieteranno tutta la notte cassanese;

Crotone – torna lo storico “Maverick Rock’n’Roll festival” in piazza Pitagora, subito dopo la mezzanotte con Halfchicken, Don Diego Trio, Marco J and The Jauwalker e dj Cannonball;



Lamezia Terme – su Corso Numistrano,il dj Martin Klein di Radio 105 e la giovane cantante Federica Carta, allieva della 16^ edizione del talent show “Amici” di Maria de Filippi. L’evento “L’anno che verrà” si aprirà con il dj set accompagnato dal lancio di gadget e a seguire, le melodie di Federica Carta.

