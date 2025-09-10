L'evento si terrà oggi pomeriggio alle ore 18 al Museo d'arte sacra del Duomo assieme a don pasquale Rosano e al giornalista Michele Petullà

Questa sera alle ore 18 al Museo d’arte sacra del Duomo di Vibo Valentia, si terrà l’incontro dal titolo “La Speranza oltre il dolore”. Protagonista della serata sarà Patrizia Pipino, poetessa e scrittrice di Palmi, autrice del libro “La mia vita oltre il cancro”, che offrirà ai presenti la propria testimonianza di vita. A dialogare con lei saranno don Pasquale Rosano, parroco del Duomo e docente presso l’Istituto teologico calabro, e Michele Petullà, giornalista e poeta vibonese, che condurrà e coordinerà l’incontro.

La serata sarà arricchita da interludi musicali, a cura di Claudia Andolfi (soprano) e Antonio Romano (pianoforte), e dalle letture poetiche di Anna Vardè, Marcella Mellea, Sara Manfrida, Antonella Giordano ed Enzo Trimini. L’incontro, che prevede anche momenti di dialogo con il pubblico, è organizzato dal Gruppo Cultura del Duomo, nell’ambito del programma “Incontra il Museo”, sotto la supervisione del parroco don Rosano. Un appuntamento che affronta una tematica di grande valore esistenziale e spirituale e che gli organizzatori raccomandano vivamente alla cittadinanza di seguire. Sarà inoltre un’occasione per conoscere e apprezzare le opere custodite nel Museo del Duomo.