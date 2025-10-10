Tre giorni di eventi: 11, 12 e 13 ottobre per ripercorrere l’arrivo via mare del cognato di Napoleone, il suo arresto e la fucilazione nel Castello che oggi è conosciuto proprio con il suo nome. Ecco il programma completo

Dopo due anni di attesa, sabato 11 e domenica 12 ottobre, torna a Pizzo la Rievocazione storica dello sbarco, arresto, condanna e fucilazione di Gioacchino Murat. L’evento ripercorrerà uno dei momenti più importanti della storia della nostra regione: il tentativo del re Gioacchino Murat, sbarcato proprio a Pizzo, di rimpossessarsi del suo regno.

La Rievocazione storica nel 2019 ha ricevuto il riconoscimento di “evento a rilevanza nazionale” dal ministero della Cultura, è patrocinata e organizzata in collaborazione con il Comune di Pizzo ed è nata da una idea e da un format unico, ideato e messo in campo dall’Associazione Murat ETS di Pizzo con il coinvolgimento di numerosi figuranti, sia militari che civili, provenienti da tutta Italia.

Oltre settanta saranno, infatti, i figuranti in campo quest’anno ed appartenenti alle seguenti associazioni di rievocazione storica: “Tolentino 815”, proveniente da Tolentino in provincia di Macerata, “Himago Historiae” proveniente da Potenza, “V Clique Demi Brigade” direttamente da Ivrea, “Gruppo storico Montichiari” di Ivrea, “A-Storia” proveniente da Savona, “Klampete” di Amantea. Arricchita da numerose ed attrattive novità rispetto alle passate edizioni – spiegano gli organizzatori -, la manifestazione inizierà nel pomeriggio di sabato 11 ottobre con il “Corteo Storico Murattiano” che, attraversata la cittadina da contrada Mazzotta giungerà in Piazza della Repubblica, dove avrà luogo il “Concerto di Musiche Militari dell’Ottocento” a cura del Gruppo Storico Militare “La Clique”. Nella mattinata di domenica, invece, in Piazza della Repubblica sarà allestito il Mercatino dell’Ottocento, seguirà, a Pizzo Marina, lo sbarco – da un sontuoso veliero – del re Murat e a seguire la rievocazione storica che proseguirà in Piazza della Repubblica e al Castello Murat con l’arresto, la condanna e la fucilazione di Murat.

La manifestazione proseguirà il giorno successivo con la solenne celebrazione eucaristica, in memoria del Re Murat, che si terrà lunedì 13 ottobre nella Chiesa matrice di San Giorgio Martire. Anche quest’anno, gli eventi, avranno un respiro internazionale con la partecipazione di Alessandro Guadagni, coordinatore nazionale per l’Italia della prestigiosa associazione napoleonica “Le Souvenir napoleonien”, vicina alla Murat ETS.