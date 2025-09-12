Due giorni di mostre e performance poetiche organizzate dall’associazione Vibo Città Antica – Il Salottino: appuntamento il 19 e 20 settembre

Un connubio di emozioni, colori e versi sta per animare Vibo Valentia. Nei giorni 19 e 20 settembre, l’associazione Vibo Città Antica – Il Salottino ospiterà nei propri locali la kermesse di arte e poesia “L’abbraccio di fine estate”, un evento aperto a tutti gli artisti e poeti desiderosi di condividere la propria creatività.

«Abbiamo voluto creare un momento in cui l’arte visiva e la poesia possano dialogare tra loro e con il pubblico – spiegano gli organizzatori – ogni artista potrà esporre un’opera, mentre i poeti declameranno i propri versi, alternandosi in un intreccio di emozioni e suggestioni».

Le opere dovranno essere consegnate presso la sede dell’associazione, in via Casalello 9, entro il 16 settembre. A tutti i partecipanti sarà consegnata una pergamena-ricordo, mentre la seconda serata sarà arricchita da un momento speciale: la consegna di una targa di riconoscimento alla carriera al poeta vibonese Pippo Prestia.

Le serate saranno presentate dalla professoressa Titti Preta e allietate dalle note di Mario Fortunato, per regalare ai presenti un’esperienza culturale completa, dove l’arte, la poesia e la musica si incontrano in un unico abbraccio finale.