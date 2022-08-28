Lo spettacolo scritto e preparato interamente dai ragazzi dell'oratorio Santa Paola Frassinetti si terrà nel cortile interno della struttura religiosa

“E il cielo scese sulla terra. La storia di un miracolo”. Questo il titolo del musical allestito dai ragazzi dell’oratorio Santa Paola Frassinetti che si terrà il prossimo martedì 30 agosto a San Calogero, nel cortile interno della struttura religiosa, con inizio previsto per le 21,30. Lo spettacolo è stato scritto e preparato interamente dai ragazzi dell’oratorio e racconta la storia del miracolo di Maria Maccarone.

Il musical si è già tenuto lo scorso anno in occasione del quarantennale del miracolo e quest’anno, su richiesta della principale protagonista, Maria Maccarone, verrà replicato con delle piccole rivisitazioni. Maria, salvo imprevisti, sarà spettatrice all’evento.



La guarigione di Maria Maccarone è stata raccontata in un libro “Mi voglio alzare”, frutto di un racconto a più voci, dallo scrittore Corrado Romano, scomparso nei giorni scorsi a Vibo Valentia all’età di 89 anni. Il volume è edito dalla casa editrice Libritalia ed è stato curato dall’Associazione Santa Paola Frassinetti – Beati i puri di cuore della presidente Tina Staropoli. L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito fino a esaurimento di posti.