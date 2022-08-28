“E il cielo scese sulla terra. La storia di un miracolo”. Questo il titolo del musical allestito dai ragazzi dell’oratorio Santa Paola Frassinetti che si terrà il prossimo martedì 30 agosto a San Calogero, nel cortile interno della struttura religiosa, con inizio previsto per le 21,30. Lo spettacolo è stato scritto e preparato interamente dai ragazzi dell’oratorio e racconta la storia del miracolo di Maria Maccarone.
Il musical si è già tenuto lo scorso anno in occasione del quarantennale del miracolo e quest’anno, su richiesta della principale protagonista, Maria Maccarone, verrà replicato con delle piccole rivisitazioni. Maria, salvo imprevisti, sarà spettatrice all’evento.

La guarigione di Maria Maccarone è stata raccontata in un libro “Mi voglio alzare”, frutto di un racconto a più voci, dallo scrittore Corrado Romano, scomparso nei giorni scorsi a Vibo Valentia all’età di 89 anni. Il volume è edito dalla casa editrice Libritalia ed è stato curato dall’Associazione Santa Paola Frassinetti – Beati i puri di cuore della presidente Tina Staropoli. L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito fino a esaurimento di posti.